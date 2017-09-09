Живущая во Флориде россиянка рассказала о подготовке штата к урагану "Ирма"

Волонтеры и местные жители подготавливают мешки с песком перед надвигающимся ураганом Ирма

Волонтеры и местные жители подготавливают мешки с песком перед надвигающимся ураганом Ирма

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Ураган "Ирма" стал причиной масштабной эвакуации населения штата Флорида на юго-востоке США. Россиянка, проживающая в Майами, рассказала РИА Новости, как регион готовится встретить стихию.

По словам Анастасии Левиной, люди скупают продукты питания и питьевую воду, запасаются медикаментами и лекарственными средствами.

На заправках выстраивались огромные очереди за бензином, на шоссе много остановившихся машин из-за закончившегося топлива. Автомобилисты, оказавшиеся в затруднительной ситуации, могут обратиться на "горячую линию", чтобы им привезли горючее.

Три авиакомпании установили льготные цены на перелет из Флориды – стоимость составляет всего 99 долларов. Желающих покинуть регион оказалось так много, что билетов на всех не хватило.

Оставшимся жителям власти предложили переждать удар стихии в специально оборудованных убежищах.

Национальный центр США по предупреждению ураганов сообщает, что ураган "Ирма", движущийся вдоль островов Карибского бассейна, ослаб до четвертой категории, но продолжает представлять опасность. Он находится в 90 километрах к северо-западу от острова Большой Инагуа (в составе Багамских островов) и в 795 километрах к юго-востоку от американского Майами. Скорость ветра достигает 250 километров в час.

Побережья Флориды ураган может достичь уже на выходных. На территории штата объявлен режим чрезвычайного положения.

Ураган "Ирма" называют самым мощным в Атлантике как минимум за последнее десятилетие.