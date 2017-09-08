Землетрясение в Мексике: кадры очевидцев и спасательные работы

По меньшей мере пять человек стали жертвами мощного землетрясения в Мексике. Об этом заявил президент страны Энрике Пенья Ньето. Он также сообщил, что из-за подземных толчков в городе Сан-Кристобаль-де-лас-Касас в штате Чьяпас обрушилась гостиница, однако обошлось без жертв.

Землетрясение магнитудой, по уточненным данным, 8,2 было зафиксировано в 04.49 по времени UTC (07.49 мск). Эпицентр располагался в 119 километрах к юго-западу от населенного пункта Трес-Пикос. Очаг землетрясения залегал на глубине 33 километра.