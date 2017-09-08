Президент Мексики сообщил, что жертвами землетрясения стали пять человек

Пациенты около Института социального обеспечения и услуг для государственных работников после землетрясения, ударившегося с южного побережья Мексики в конце четверга в Пуэбла, Мексика. 8 сентября 2017

Пациенты около Института социального обеспечения и услуг для государственных работников после землетрясения, ударившегося с южного побережья Мексики в конце четверга в Пуэбла, Мексика. 8 сентября 2017

МЕХИКО, 8 сен — РИА Новости. Президент Мексики Энрике Пенья Ньето подтвердил, что в результате мощнейшего за последние 100 лет в истории страны землетрясения погибли пять человек.

"По предварительным данным, (в результате землетрясения — ред.) погибли пять человек, нанесен материальный ущерб", — заявил мексиканский президент в ходе пресс-конференции.

"Это было очень масштабное землетрясение, самое крупное за последние 100 лет в истории нашей страны", — добавил он.

Землетрясение магнитудой, по разным данным, от 8 до 8,4 было зафиксировано в 04.49 по времени UTC (07.49 мск). Эпицентр располагался в 119 километрах к юго-западу от населенного пункта Трес-Пикос. Очаг землетрясения залегал на глубине 33 километра. Тихоокеанский центр предупреждения о цунами сообщил об угрозе возникновения разрушительных волн. За ним последовал афтершок магнитудой 5,7.

Тихоокеанский центр предупреждения о цунами (PTWC) сообщил, что максимальная высота волн при цунами после землетрясения достигла одного метра.