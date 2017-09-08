Президент Мексики сообщил, что жертвами землетрясения стали пять человек

МЕХИКО, 8 сен — РИА Новости. Президент Мексики Энрике Пенья Ньето подтвердил, что в результате мощнейшего за последние 100 лет в истории страны землетрясения погибли пять человек.
"По предварительным данным, (в результате землетрясения — ред.) погибли пять человек, нанесен материальный ущерб", — заявил мексиканский президент в ходе пресс-конференции.
"Это было очень масштабное землетрясение, самое крупное за последние 100 лет в истории нашей страны", — добавил он.
Тихоокеанский центр предупреждения о цунами (PTWC) сообщил, что максимальная высота волн при цунами после землетрясения достигла одного метра.