Самая титулованная летчица в истории авиации Светлана Капанина — семикратная абсолютная чемпионка мира среди женщин и 39-кратная чемпионка мира по высшему пилотажу – показала свое мастерство на авиашоу в рамках общественно-патриотического фестиваля "Герои нашего времени" в Санкт-Петербурге.

Капанина начала летать в 1988 году, впервые сев за штурвал Су-26. В 1991 году она присоединилась к российской команде высшего пилотажа и впервые заработала медали в своей категории.

В чемпионате мира, который проходил 1995 в Южной Африке, она была единственной женщиной-пилотом среди 44 участников.



