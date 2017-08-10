Танки на Дворцовой: бронетехнику времен ВОВ показали в Санкт-Петербурге

Выставка танков, артиллерии, тягачей и другой военной техники открылась на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. Она приурочена к годовщине окончания Ленинградской битвы. Всего представлено около 50 единиц, в том числе легендарные КВ-1, Т-34 и Т-38. Большинство экспонатов нашли на местах сражений и восстановили в музее "Битва за Ленинград" им. З. Г. Колобанова.