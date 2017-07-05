Путешествие на ретротракторе, или Необычный отдых пенсионера из Германии

Восьмидесятиоднолетний пенсионер из Германии Винфрид Лангнер приехал в Санкт-Петербург во время своего путешествия на ретротракторе, который развивает скорость до 18 километров в час. В Северной столице России Лагнер проведет несколько дней, которые необходимы для отдыха и ремонта автоприцепа.