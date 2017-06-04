Массовая давка произошла в Турине при просмотре Лиги чемпионов. Кадры с места ЧП

Массовая давка прошла на площади Сан-Карло в Турине, где болельщики следили за финальным матчем Лиги чемпионов между местным "Ювентусом" и мадридским "Реалом".

За финалом Лиги чемпионом на экранах в Турине следили около 20 тысяч человек. В результате происшествия пострадали около 600 человек.

По одной из версий, паника на площади Сан-Карло началась после того, как болельщики взорвали несколько петард. Также есть вероятность, что давка началась из-за шума падения на тротуар металлического ограждения.

В полиции сообщили, что большинство болельщиков получили лишь легкие ушибы, однако сечь человек были госпитализированы в тяжелом состоянии. По предварительным данным, россиян среди пострадавших нет.

Финальный матч, состоявшийся в Кардиффе, закончился поражением "Ювентуса" со счетом 1:4.