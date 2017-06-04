В Италии в давке при просмотре финала Лиги чемпионов пострадали 600 человек

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Около 600 человек пострадали в давке в фан-зоне на площади Сан-Карло в Турине во время просмотра финального матча Лиги чемпионов между местным "Ювентусом" и мадридским "Реалом", сообщает Football Italia.

Финальный матч, состоявшийся в Кардиффе, закончился поражением "Юве" со счетом 1:4. В Турине за игрой на больших экранах следили почти 20 тысяч человек. По предварительным данным, после третьего гола "Реала" на площади взорвались несколько петард, возникла паника и давка. Изначальное количество пострадавших оценивалось в 200 человек.

200 injured in Juventus fan panic after bomb scare https://t.co/QYJEQtLY3Q pic.twitter.com/skDS3A1cRk — AFP news agency (@AFP) 3 июня 2017 г.

Взрывы петард — одна из версий, почему произошла давка. По другим предположениям, инцидент произошел из-за падения металлических ворот на тротуар.​ По сведениям телеканала Corriere, 10 человек находятся в тяжелом состоянии. Число пострадавших может возрасти.

Очевидцы событий сравнили давку в Турине с трагедией на бельгийском стадионе "Эйзель" во время финала Кубка чемпионов в мае 1985 года между "Юве" и "Ливерпулем", когда в результате обрушения стены одной из трибун погибло 39 человек, сотни были ранены.