Фактов лжи нет и не может быть – Симоньян об обвинениях в адрес Sputnik и RT

Ни одного ложного сообщения на Russia Today не было ни разу, заявила главный редактор Sputnik и RT Маргарита Симоньян в комментарии программе "60 минут" на телеканале "Россия 1".

"Фактов лжи нет и не может быть. Мы крайне точно обращаемся с информацией", — подчеркнула она.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в ходе пресс-конференции по итогам встречи с главой РФ Владимиром Путиным сказал, что представителей RT и Sputnik не допустили в его избирательный штаб в связи с распространением "ложной информации, клеветы".

Штаб Макрона обвинил Sputnik и RT в распространении информации о наличии у него офшорного счета на Багамах. Sputnik назвал эти обвинения подделкой, а главный редактор Sputnik и RT Маргарита Симоньян отметила, что пресс-секретарь Макрона не смог представить ни одного примера "распространения фейковых новостей" российскими СМИ.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не согласны с высказываниями французского лидера об информационном агентстве Sputnik и телеканале RT.