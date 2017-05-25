Картины на молочной пенке – бариста из Южной Кореи превращает кофе в арт-объект

Бариста рассказал, что он превращает кофе в произведение искусства, чтобы дарить людям положительные эмоции и оставлять приятные воспоминания посетителям кофейни.

Ли Канбин отмечает, что самое главное при создании рисунков на молочной пенке – это сохранять спокойствие и концентрацию, ведь малейшее лишнее движение в одночасье испортит рисунок.

Все картины создаются с помощью тонкой палочки и съедобных красителей. На молочной пенке Канибин в основном рисует мультипликационных персонажей, цветы или небольшие зарисовки из повседневной жизни. Также при подаче кофе бариста любит копировать картины известных художников.