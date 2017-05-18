Автомобиль наехал на пешеходов на Таймс-сквер в Нью-Йорке. Кадры с места ЧП

Инцидент произошел на Таймс-сквер. По сведениям очевидцев, машина на большой скорости въехала на пешеходный переход в тот момент, когда там были люди. Свидетели происшествия заявили, что водитель действовал умышленно.

Водитель автомобиля после аварии попытался скрыться, но сразу же был задержан полицией. Его личность сейчас устанавливается.

Телеканал CBS News со ссылкой на полицию сообщил, что случившееся не является терактом. Также в некоторых СМИ появилась информация, что водитель автомобиля ранее задерживался за вождение с состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Генконсульство РФ в Нью-Йорке проверяет информацию об инциденте на Таймс-сквер, но данных о пострадавших россиянах пока нет.