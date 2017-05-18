Пожарная служба подтвердила данные о числе пострадавших в Нью-Йорке

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Пожарная служба Нью-Йорка подтвердила информацию об одном погибшем и 12 пострадавших в результате наезда автомобиля на пешеходов на Таймс-сквер.
"Пожарный департамент города Нью-Йорк подтверждает (информацию — ред.) об одном погибшем, 12 пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия на Таймс-сквер", — говорится в сообщении пожарной службы в Twitter.
#FDNY confirms updated patient count at Times Square motor vehicle incident — 19 injuries, 1 fatality— FDNY (@FDNY) 18 мая 2017 г.
Позднее служба опубликовала обновленную информацию, по последним данным, всего пострадали 19 человек.
Ранее телеканал CBS News со ссылкой на полицию города сообщил, что инцидент с наездом автомобиля на пешеходов на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке не связан с терроризмом.