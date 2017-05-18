Пожарная служба подтвердила данные о числе пострадавших в Нью-Йорке

Наезд автомобиля на пешеходов в Нью-Йорке (12)

Автомобиль, врезавшийся в толпу пешеходов на Таймс-Сквер в Нью-Йорке

Автомобиль, врезавшийся в толпу пешеходов на Таймс-Сквер в Нью-Йорке

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Пожарная служба Нью-Йорка подтвердила информацию об одном погибшем и 12 пострадавших в результате наезда автомобиля на пешеходов на Таймс-сквер.

"Пожарный департамент города Нью-Йорк подтверждает (информацию — ред.) об одном погибшем, 12 пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия на Таймс-сквер", — говорится в сообщении пожарной службы в Twitter.

#FDNY confirms updated patient count at Times Square motor vehicle incident — 19 injuries, 1 fatality — FDNY (@FDNY) 18 мая 2017 г.

Позднее служба опубликовала обновленную информацию, по последним данным, всего пострадали 19 человек.

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на американского чиновника сообщило, что личность водителя автомобиля, который совершил наезд на пешеходов в центре Нью-Йорка, пока не установлена. Сообщалось об одном погибшем и 20 пострадавших.

Ранее телеканал CBS News со ссылкой на полицию города сообщил, что инцидент с наездом автомобиля на пешеходов на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке не связан с терроризмом.