Москвичи зажгли 1418 свечей накануне Дня памяти и скорби

Москвичи зажгли 1418 свечей вечером 21 июня в рамках акции "Линия памяти". Свечи были установлены На бордюре вдоль Крымской набережной, рядом с ними разместили красные листы отрывного календаря, на которых белыми цифрами пронумерован каждый день Великой Отечественной войны. Любой желающий мог зажечь свечу в память об одном из важных для его семьи дней ВОВ.

Организатором акции является Всероссийское общественное движение "Волонтеры Победы" при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) и федерального государственного бюджетного учреждения "Роспатриотцентр".