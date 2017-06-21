В Москве зажгли 1418 свечей в рамках акции перед Днем памяти и скорби

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости, Екатерина Кованова. В Москве вдоль Крымской набережной в среду вечером зажгли 1418 свечей (по числу дней Великой Отечественной войны) в рамках инсталляции в преддверии Дня памяти и скорби, передаёт корреспондент РИА Новости.

© Фото : из архива Биографического института Александра Зиновьева Партизанский фронт в тылу врага

Мероприятие проходит в рамках акции "Линия памяти", во время которой любой желающий может зажечь свечу в память об одном из важных для его семьи дне войны. На площадке присутствуют "хранители огня" в военной форме, которые рассказывают посетителям о тяжелых военных временах. На бордюре вдоль набережной установлены свечи, а также красные листы отрывного календаря, на них белыми цифрами пронумерован каждый день войны.

На площадке возле парка "Музеон" собрались желающие принять участие в акции, люди приносят к набережной свечи и красные гвоздики. На набережной установлены специальные зеленые ящики, возле которых любой желающий может получить свечу и отдать дань памяти павшим защитникам Отечества. Свечи будут гореть до полуночи 23 июня.

Ранее депутат Госдумы Евгений Ревенко пригласил всех принять участие в акции "Свеча памяти" на Крымской набережной в 21.30 мск.

Акции в память о защитниках Отечества, погибших в боях против немецко-фашистских захватчиков, пройдут по всей России и более чем в 80 странах мира.

Организатором акции "Свеча памяти" является Всероссийское общественное движение "Волонтеры Победы" при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) и федерального государственного бюджетного учреждения "Роспатриотцентр". Акция входит в перечень мероприятий государственной программы "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы".