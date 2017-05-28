Без спиц и с Wi-Fi: необычное колесо обозрения открыли в Китае

Гигантское колесо обозрения, не имеющее спиц, открылось для посетителей в Китае 27 мая. Высота сооружения составляет 145 метров. Одновременно прокатиться на аттракционе смогут 360 человек, каждая кабинка оборудована телеэкранами и Wi-Fi.

Самыми большими колесами обозрения в мире считаются High Roller в Лас-Вегасе (167 метров в высоту), сингапурский аттракцион Flyer (165 метров) и Star of Nanchang в Китае (160 метров), однако в их конструкциях есть спицы.

Самое большое колесо обозрения в Европе планируют открыть в Москве на ВДНХ в 2018 году. Его высота будет составлять 140 метров, при этом вместимость колеса рассчитана на 600 человек.

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