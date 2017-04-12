МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале масштабной реконструкции ВДНХ, сообщает пресс-служба акционерного общества "ВДНХ".

"Двенадцатого апреля 2017 года при осмотре хода реставрации павильона "Космос" Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале масштабной реконструкции ВДНХ", — говорится в сообщении.

Уточняется, что в ближайшие годы на ВДНХ планируется восстановить 37 исторических павильонов, 17 фонтанов, построить фермерский рынок и конно-спортивный манеж, а также 15 современных павильонов на месте заброшенных хозяйственных построек, открыть 11 новых музеев, высадить более 1,8 тысячи деревьев и кустарников. Также в план реконструкции входит очистка четырех прудов и проведения комплексной реконструкции инженерных коммуникаций.

Отмечается, что на центральной алее на данном этапе проходит замена более 120 километров инженерных коммуникаций, устаревших фонарей, идет восстановление павильонов и фонтанов, также в южной части ВДНХ создается высокотехнологичный парк развлечений с всесезонными аттракционами и самым большим в Европе 140-метровым колесом обозрения, к тому же создается уникальный комплекс из пяти природных зон, сочетающий природный ландшафт с инновационными разработками в сфере паркового искусства.