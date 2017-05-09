Десять тысяч фейерверков над Москвой: праздничный салют в День Победы

Как сообщили ранее в Минобороны РФ, к 9 мая организаторы праздничного салюта заготовили около десяти тысяч фейерверков. Артиллерийская техника была размещена в 16 точках по всей Москве, в том числе в Парке Победы, на Лужнецкой и Кремлевской набережных. Легендарные 76-миллиметровые пушки ЗИС-3 образца 1942 года стреляли с Поклонной горы.

"В ходе торжественного воинского ритуала вечернее небо украсят около 10 тысяч фейерверочных выстрелов. В течение десяти минут из 72 салютных установок и 18 артиллерийских орудий будет произведено 30 залпов", — сообщили в ведомстве.

О том, как создается главный салют страны, журналистам рассказал командир 449-го отдельного гвардейского салютного дивизиона Западного военного округа полковник Вячеслав Парадников. По его словам, сочетание цветов, высоту залпов и их последовательность "продумывает" специальная программа, которая позволяет заранее посмотреть, как салют будет выглядеть в реальности.



