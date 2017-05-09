В Москве большой салют завершил празднование Дня Победы

Праздничный салют в честь Дня защитника Отечества на Воробьевых горах в Москве. Архивное фото

Праздничный салют в честь Дня защитника Отечества на Воробьевых горах в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. Большой салют завершил празднование Дня Победы в Москве.

Как сообщил журналистам командир 449-го отдельного гвардейского салютного дивизиона Западного военного округа полковник Вячеслав Парадников, было использовано более 70 видов фейерверочных изделий.

Кульминация в нашем парке #салют #победа #victory #деньпобеды Публикация от Елена Верхогляд (@elena_verkhoglyad) Май 9 2017 в 12:13 PDT

По его словам, сочетание цветов главного салюта страны, высоту залпов и их последовательность "продумывает" специальная программа, которая позволяет заранее посмотреть, как салют будет выглядеть в реальности.

Для празднования Дня Победы используются салютные выстрелы калибров 310, 195, 125 и 105 миллиметров. От калибра зависит высота разрыва и образование цветного шара в воздухе. Выстрелы закладывают в стволы салютных установок на базе автомобилей "Камаз" и соединяют контактной цепью.

В назначенное время специалисты лишь нажимают кнопки и далее сигнал идет по всей цепи: каждая установка работает в автоматическом режиме, в определенное время "выбрасывая" в небо определенный заряд.

С Праздником!🌟🎆 С Днём Великой Победы!!!🌟🌹💥 Мирного неба над головой! 🌍❤️🕊 __________________________________ #9мая#москва#деньпобеды#салют#бессмертныйполк#краснаяплощадь#праздник#сднёмпобеды#победа#ветераны#moscow#victoryday#moscow#redsquare#9may#picoftheday#instamood Публикация от TCL Markt (@tcl_markt) Май 9 2017 в 12:15 PDT

Также специалисты тестировали одновременный запуск салюта по радиосвязи — все салютные установки подключались к выделенному радиоканалу, отображаясь на центральном пункте.

"В ходе торжественного воинского ритуала вечернее небо украсили около 10 тысяч фейерверочных выстрелов. В течение 10 минут из 72 салютных установок и 18 артиллерийских орудий произвели 30 залпов", — отметил Парадников.

Салютные установки были размещены в 16 точках Москвы, в том числе в Парке Победы, на Лужнецкой и Кремлевской набережных. Легендарные 76-миллиметровые пушки ЗИС-3 образца 1942 года стреляли с Поклонной горы.