Во время праздничного салюта 9 мая в Москве выпустят 10 тысяч фейерверков

Праздничный салют в честь Дня защитника Отечества на Поклонной горе в Москве. Архивное фото

Праздничный салют в честь Дня защитника Отечества на Поклонной горе в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. В честь Дня Победы в Москве выпустят около 10 тысяч фейерверков, сообщает Минобороны РФ.

"В ходе торжественного воинского ритуала вечернее небо украсят около 10 тысяч фейерверочных выстрелов. В течение десяти минут из 72 салютных установок и 18 артиллерийских орудий будет произведено 30 залпов", — говорится в сообщении.

Артиллерийская техника будет размещена в 16 точках по всей Москве, салют начнется в 22.00, добавили в ведомстве.

Ранее в воскресенье в Москве прошла генеральная репетиция Парада Победы, который традиционно состоится 9 мая в 10.00. В репетиции приняли участие более 10 тысяч военнослужащих, 114 единиц техники и 72 самолета и вертолета. По Красной площади прошли военнослужащие высших военных учебных заведений, суворовских и нахимовских военных училищ, кадетских корпусов, а также военнослужащие Западного военного округа, МЧС, Росгвардии и ФСБ России, юнармейцы и военнослужащие 61-й отдельной бригады морской пехоты береговых войск Северного флота.

В репетиции также приняли участие стратегические бомбардировщики Ту-95МС, самолеты-заправщики Ил-78, военно-транспортные самолеты Ан-124 и Ил-76МД, истребители Су-35С, Су-ЗОСМ, Су-27, МиГ-29, МиГ-31БМ, фронтовые бомбардировщики Су-34, Су-24М, штурмовики Су-25, учебно-боевые самолеты Як-130.