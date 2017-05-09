Путин с портретом отца прошел в строю "Бессмертного полка" в Москве

В День Победы Владимир Путин присоединился к участникам московского шествия "Бессмертный полк" на Красной площади и прошел с ними до начала Васильевского спуска. Затем, попрощавшись с участниками шествия, через Спасскую башню прошел в Кремль.

Президент принимает участие в акции "Бессмертный полк" уже в третий раз. Он идет с фотографией отца, Владимира Спиридоновича Путина, служившего на фронте в диверсионном отряде НКВД и получившего ранение во время одной из вылазок.

Акция "Бессмертный полк" проводится в День Победы в России и других странах. Это шествие, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Впервые такая акция состоялась в Томске. В 2015 году в шествии "Бессмертного полка" по всей России приняли участие около 12 миллионов человек. После этого было создано общероссийское общественное гражданско-патриотическое движение "Бессмертный полк России".

В этом году акция проходит уже в десятый раз. В прошлом году шествия прошли в 50 странах. В России около 24 миллионов человек вышли на улицы с фотопортретами своих родственников-фронтовиков.