США
9.059 мая05:25МСК
USD58.54+0.97
EUR64.24+1.51
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Справки

Акция "Бессмертный полк"

05:2009.05.2017
080
© РИА Новости . Сергей ГунеевПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин (в центре) с портретом своего отца-фронтовика Владимира Спиридоновича принимает участие в шествии патриотической акции Бессмертный полк на Красной площади. Архивное фотоПрезидент России Владимир Путин (в центре) с портретом своего отца-фронтовика Владимира Спиридоновича принимает участие в шествии патриотической акции Бессмертный полк на Красной площади. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк

Акция "Бессмертный полк" проводится 9 мая в День Победы в России и других странах. Это шествие, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне (1941-1945).

"Бессмертный полк" — некоммерческая, неполитическая, негосударственная гражданская инициатива. Участие в акции "Бессмертный полк" является добровольным. Принять участие может каждый гражданин, независимо от вероисповедания, национальности, политических и иных взглядов. Главная задача акции — сохранение в каждой семье личной памяти о поколении Великой Отечественной войны.

Впервые акция "Бессмертный полк" была организована в 2012 году в Томске по инициативе местных тележурналистов. Около шести тысяч человек вышли на центральную улицу города с двумя тысячами фотографий участников Великой Отечественной войны.

В 2013 году усилиями добровольных региональных координаторов к акции присоединились 120 городов и населенных пунктов России, Украины, Казахстана и Киргизии.

В 2013 году в акции "Бессмертный полк" приняли участие более 180 тысяч человек, в 2014 году их количество выросло до полумиллиона. К акции присоединились Белоруссия и Израиль. После чего гражданская инициатива "Бессмертный полк" была включена в федеральную программу подготовки к празднованию 70-летия Победы.

9 мая 2015 года шествие в Москве по Тверской улице и далее по Красной площади возглавил президент РФ Владимир Путин с портретом своего отца-фронтовика.

По официальным данным, только в столице в акции приняли участие более 500 тысяч человек, а общая статистика по стране превысила 12 миллионов. К акции присоединились Австрия, Азербайджан, Болгария, Великобритания, Германия, Ирландия, Исландия, Ливан, Норвегия, США, Эстония, Южная Корея.

В 2016 году, по данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), в акции "Бессмертный полк" приняла участие каждая третья семья в России.

Только в Москве в акции участвовало более 700 тысяч граждан, а по всей России — более 24 миллионов. "Бессмертный полк" прошел по улицам 26 стран мира, объединив жителей Афин, Тель-Авива, Лондона, Таллина, Ташкента, Вильнюса, Цюриха и других городов.

С декабря 2016 года открыт Центр поисковой работы "Бессмертного полка", который занимается восстановлением судеб пропавших без вести, установлением мест захоронений и др.

Межрегиональное историко-патриотическое общественное движение "Бессмертный полк" было зарегистрировано в январе 2014 года управлением Минюста РФ по Томской области.

Председатель совета движения "Бессмертный полк" — Сергей Лапенков (Томск).

Сопредседатели совета "Бессмертного полка" — Игорь Дмитриев (Санкт-Петербург) и Сергей Колотовкин (Томск).

В марте 2014 года была зарегистрирована Региональная патриотическая общественная организация "Бессмертный полк — Москва".

30 сентября 2015 года было зарегистрировано общероссийское общественное гражданско-патриотическое движение "Бессмертный полк России".

Среди проектов "Бессмертного полка России" — народный проект "Установление судеб пропавших без вести защитников Отечества", благотворительный проект "Сын полка", военно-патриотический квест "Дорогами Бессмертного полка", всероссийский пробег "Дорогами Бессмертного полка".

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

Комментировать
+
Справки
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена