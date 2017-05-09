Президент России Владимир Путин (в центре) с портретом своего отца-фронтовика Владимира Спиридоновича принимает участие в шествии патриотической акции Бессмертный полк на Красной площади. Архивное фото

Президент России Владимир Путин (в центре) с портретом своего отца-фронтовика Владимира Спиридоновича принимает участие в шествии патриотической акции Бессмертный полк на Красной площади. Архивное фото

Акция "Бессмертный полк" проводится 9 мая в День Победы в России и других странах. Это шествие, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне (1941-1945).

"Бессмертный полк" — некоммерческая, неполитическая, негосударственная гражданская инициатива. Участие в акции "Бессмертный полк" является добровольным. Принять участие может каждый гражданин, независимо от вероисповедания, национальности, политических и иных взглядов. Главная задача акции — сохранение в каждой семье личной памяти о поколении Великой Отечественной войны.

Впервые акция "Бессмертный полк" была организована в 2012 году в Томске по инициативе местных тележурналистов. Около шести тысяч человек вышли на центральную улицу города с двумя тысячами фотографий участников Великой Отечественной войны.

В 2013 году усилиями добровольных региональных координаторов к акции присоединились 120 городов и населенных пунктов России, Украины, Казахстана и Киргизии.

В 2013 году в акции "Бессмертный полк" приняли участие более 180 тысяч человек, в 2014 году их количество выросло до полумиллиона. К акции присоединились Белоруссия и Израиль. После чего гражданская инициатива "Бессмертный полк" была включена в федеральную программу подготовки к празднованию 70-летия Победы.

9 мая 2015 года шествие в Москве по Тверской улице и далее по Красной площади возглавил президент РФ Владимир Путин с портретом своего отца-фронтовика.

По официальным данным, только в столице в акции приняли участие более 500 тысяч человек, а общая статистика по стране превысила 12 миллионов. К акции присоединились Австрия, Азербайджан, Болгария, Великобритания, Германия, Ирландия, Исландия, Ливан, Норвегия, США, Эстония, Южная Корея.

В 2016 году, по данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), в акции "Бессмертный полк" приняла участие каждая третья семья в России.

Только в Москве в акции участвовало более 700 тысяч граждан, а по всей России — более 24 миллионов. "Бессмертный полк" прошел по улицам 26 стран мира, объединив жителей Афин, Тель-Авива, Лондона, Таллина, Ташкента, Вильнюса, Цюриха и других городов.

С декабря 2016 года открыт Центр поисковой работы "Бессмертного полка", который занимается восстановлением судеб пропавших без вести, установлением мест захоронений и др.

Межрегиональное историко-патриотическое общественное движение "Бессмертный полк" было зарегистрировано в январе 2014 года управлением Минюста РФ по Томской области.

Председатель совета движения "Бессмертный полк" — Сергей Лапенков (Томск).

Сопредседатели совета "Бессмертного полка" — Игорь Дмитриев (Санкт-Петербург) и Сергей Колотовкин (Томск).

В марте 2014 года была зарегистрирована Региональная патриотическая общественная организация "Бессмертный полк — Москва".

30 сентября 2015 года было зарегистрировано общероссийское общественное гражданско-патриотическое движение "Бессмертный полк России".

Среди проектов "Бессмертного полка России" — народный проект "Установление судеб пропавших без вести защитников Отечества", благотворительный проект "Сын полка", военно-патриотический квест "Дорогами Бессмертного полка", всероссийский пробег "Дорогами Бессмертного полка".

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников