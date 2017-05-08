Акция "Бессмертный полк" в Афинах: слезы, военные песни и советские знамена

В торжественном шествии принимали участие не только родственники воевавших, но и несколько ветеранов, которые прошли по маршруту акции с цветами и советскими знаменами.

Участники "Бессмертного полка" пели песни военного периода, а также проносили по улицам города греческие флаги и советские знамена. В толпе раздавались лозунги о дружбе России и Греции.

В Греции акция "Бессмертный полк" проходит уже в третий раз, в прошлом году мероприятие посетили около 500 человек

Тысячи греков воевали в рядах Советской Армии во Второй мировой войне, из них многие были награждены орденами и медалями, стали героями Советского Союза – кавалерами высшей награды СССР.