В Афинах шествие "Бессмертного полка" возглавит дочь Кантария

АФИНЫ, 8 мая — РИА Новости, Геннадий Мельник. Дочь Героя Советского Союза Мелитона Кантария Циала возглавит шествие "Бессмертного полка" в Афинах 9 мая, сообщил РИА Новости руководитель Российского центра науки и культуры Александр Хоменко.

Младший сержант Мелитон Кантария и сержант Михаил Егоров под руководством лейтенанта Алексея Береста водрузили 1 мая 1945 года Красное знамя над рейхстагом в Берлине. Дочь Кантария Циала последние годы живет в Греции.

"Я встречался с Циалой Мелитоновной и предложил возглавить шествие "Бессмертного полка" в Афинах. Она согласилась и пойдет во главе колонны", — сказал Хоменко.

Акция "Бессмертный полк" пройдет в восьми городах Греции. В Афинах шествие начнется в семь часов вечера от Русской посольской церкви. Люди с портретами родных, воевавших в Великой Отечественной войне и во Второй мировой войне, пройдут до памятника Неизвестному солдату на площади Синтагма, где возложат цветы, и затем до дворца Заппион, где состоится праздничный концерт.

В прошлом году в шествии, по словам организаторов, участвовали более 500 человек. Журналисты полагали, что в колонне прошли 700-800 человек.

"Мы ждем, что в этом году людей будет больше", — сказал Хоменко.

Посольство России в Греции пригласило и греков принять участие в акции "Бессмертный полк" и прийти на концерт ко дворцу Заппион.