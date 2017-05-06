Строители Керченского моста краном подняли со дна истребитель времен ВОВ

Советский истребитель американского производства Кертисс Р-40 был обнаружен участниками поисковой экспедиции "Большой десант – 2017" в шести километрах от таманского берега. Поисковики обратились за помощью к строителям моста через Керченский пролив и с помощью крана самолет удалось поднять на поверхность.

"Мы сразу поддержали поисковиков, которые обратились за помощью. Вся наша команда, все до единого откликнулись… Для каждого из нас это дань памяти воинам, которые сражались за наше будущее. Мы знаем, какие ожесточенные бои шли на берегах и в проливе, знаем цену этой победы и храним память об этом подвиге", — рассказал капитан плавучего крана Игорь Демьяненко.

По словам руководителя поискового отряда Александра Елкина, самолет подбили в ходе Керченско-Эльтигенской операции в 1943 году.

"Скорее всего, летчик смог посадить машину на воду и, возможно, выжил", — предположил поисковик.

Фюзеляж весом более 3,5 тонн подняли при помощи спецтехники. По оценкам экспертов, истребитель находится в очень хорошем состоянии. По словам заместителя директора Черноморского центра подводных исследований Виктора Вахонеева, машину разместят на территории 29-й береговой батареи Керченского укрепленного сектора береговой обороны Черноморского Флота СССР.



