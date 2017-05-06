Строители моста через Керченский пролив подняли со дна самолет времен ВОВ

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Советский истребитель времен Великой Отечественной войны поднят со дна в районе строящегося моста через Керченский пролив, сообщает инфоцентр "Крымский мост".

Кертисс Р-40 американского производства обнаружила в шести километрах от таманского берега поисковая экспедиция "Большой десант – 2017". По словам руководителя отряда Александра Елкина, самолет подбили в ходе Керченско-Эльтигенской операции в 1943 году. "Скорее всего, летчик смог посадить машину на воду и, возможно, выжил", — рассказал поисковик.

После того, как местоположение Р-40 было установлено, участники "Большого десанта" попросили строителей Крымского моста поднять истребитель со дна Керченского пролива. "Мы сразу поддержали поисковиков, которые обратились за помощью. Вся наша команда, все до единого откликнулись… Для каждого из нас это дань памяти воинам, которые сражались за наше будущее. Мы знаем, какие ожесточенные бои шли на берегах и в проливе, знаем цену этой победы и храним память об этом подвиге", — сообщил капитан плавучего крана Игорь Демьяненко.

© Фото : Инфоцентр "Крымский мост" Операция по подъему Р-40 со дна Керченского пролива © Фото : Инфоцентр "Крымский мост" Операция по подъему Р-40 со дна Керченского пролива

Фюзеляж весом более 3,5 тонн подняли при помощи спецтехники. По оценкам экспертов, истребитель находится в очень хорошем состоянии. "Практически идеально сохранившийся самолет… Когда мы раскапывали, расчищали его, видели даже прекрасно сохранившиеся фрагменты краски", — прокомментировал находку заместитель директора Черноморского центра подводных исследований Виктор Вахонеев. По его словам, машину разместят на территории 29-й береговой батареи Керченского укрепленного сектора береговой обороны Черноморского Флота СССР.

© Фото : Инфоцентр "Крымский мост" Операция по подъему Р-40 со дна Керченского пролива © Фото : Инфоцентр "Крымский мост" Операция по подъему Р-40 со дна Керченского пролива

Во время Великой Отечественной войны США поставляли в СССР истребители Кертисс Р-40 по программе ленд-лиза. С 1941 по 1944 ВВС РККА получили более 2,4 тысяч боевых машин этого типа.