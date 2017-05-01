Полиция дубинками усмиряла толпу на первомайской демонстрации в Турине

Десятки человек получили ранения в столкновениях полиции и участников манифестации на улицах Турина 1-го мая, сообщило видеоагентство Ruptly.

Сотрудники правоохранительных органов применили против толпы перцовый аэрозоль и дубинки. Демонстранты забрасывали полицейских яйцами и дымовыми шашками, а также использовали в качестве оружия флагштоки.

В Италии Первомай является государственным праздником. Массовые митинги и демонстрации проходят в этот день по всей стране.

В ряде стран, отмечающих 1 мая традиционными массовыми демонстрациями, также не обошлось без столкновений с полицией. Во Франции, Венесуэле и Турции сотрудники правоохранительных органов применили спецсредства для разгона толпы.