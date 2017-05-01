В Стамбуле за попытку провести демонстрацию задержали более 200 человек

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Полиция Стамбула задержала в понедельник более 200 человек, пытавшихся пройти маршем к площади Таксим, закрытой для первомайских демонстраций, сообщает агентство Рейтер.
"Всего было задержано 207 человек", — заявила канцелярия губернатора Стамбула. По данным властей, полицейские изъяли у демонстрантов около 40 "коктейлей Молотова", 17 ручных гранат, 176 хлопушек и несколько плакатов.
В конце апреля глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил, что на площади Таксим не будут проводиться мероприятия, посвященные 1 мая.
В Турции в настоящее время действует режим ЧП после попытки госпереворота в июле 2016 года.
Police fire tear gas to disperse May Day protests in Istanbul — Digital Journal https://t.co/42HTz6GiIi— INFOS_EN (@INFOS_EN) 1 мая 2017 г.