Демонстранты забрасывали камнями полицейских на акции против Ле Пен в Париже

Беспорядки произошли во время демонстрации противников кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен. Участники акции прошли маршем до французской столицы из пригорода Парижа Обервилье. Демонстранты бросали в полицейских камни, стражи порядка в ответ применили слезоточивый газ.

Участники акции обвиняли Марин Ле Пен в том, что она представляет угрозу для основополагающих прав и свобод граждан Франции.

Выборы президента Франции пройдут в два тура, первый из которых состоится 23 апреля, второй — 7 мая.

Согласно многочисленным опросам, Марин Ле Пен одержит победу в первом туре выборов. Ее наиболее вероятным соперником во втором туре станет экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон.