Во Франции прошла акция против кандидата в президенты Марин Ле Пен

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Несколько сотен людей вышли на акцию протеста, критикуя деятельность кандидата в президенты Франции от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Демонстранты выдвинулись из пригорода Парижа Обервилье и прошли маршем до столицы. Протестующие обвиняли Ле Пен в том, что она представляет угрозу для основополагающих прав и свобод граждан Франции, а также мигрантов.

Участники акции бросали в полицию бутылки с зажигательной смесью. Правоохранительные органы в ответ применили слезоточивый газ.

Выборы президента Франции пройдут в два тура, первый из которых состоится 23 апреля, а второй — 7 мая.

Согласно многочисленным опросам, Марин Ле Пен одержит победу в первом туре выборов. Ее наиболее вероятным соперником во втором туре станет экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон.

Данные опросов прочат Ле Пен поражение от любого из конкурентов — будь то Макрон, экс-премьер страны Франсуа Фийон или лидер движения "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон.

"Национальный фронт" — французская правая партия, выступающая за консервативные ценности, ограничение миграции, противодействие евроинтеграции. На последних выборах в Европарламент партия набрала 25,4% голосов избирателей. Лидером партии сейчас является Марин Ле Пен, дочь основателя движения Жан-Мари Ле Пена.

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