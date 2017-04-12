Космонавт Новицкий с борта МКС поздравил россиян с Днем космонавтики

Космические исследования – это настоящий локомотив развития земной цивилизации, отметил в своем видеообращении с орбиты Герой Российской Федерации, космонавт-испытатель Олег Новицкий.

"Каждый год совершенствуются ракеты-носители и космические аппараты. Мы проводим все более сложные научные и медико-биологические исследования. Развивается МКС, появляются новые модули", — добавил он, выразив уверенность, что уже в недалеком будущем человечество начнет создавать базы на Луне и Марсе.

Ранее в Общественной палате России предложили сделать День космонавтики выходным, об этом РИА Новости рассказала член ОП РФ Диана Гурцкая.

Ежегодно 12 апреля, в России отмечается День космонавтики, установленный указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 апреля 1962 года в честь первого в мире полета человека в космос, совершенного гражданином Советского Союза Юрием Гагариным на космическом корабле "Восток" 12 апреля 1961 года.