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Общество

В Общественной палате предложили сделать День космонавтики выходным

10:2412.04.2017
(обновлено: 10:27 12.04.2017)
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Карточка с фотографией космонавта Юрия Гагарина. Архивное фото
© РИА Новости. Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. В Общественной палате (ОП) России предлагают сделать выходным День космонавтики, который отмечается 12 апреля, сообщила РИА Новости член ОП РФ Диана Гурцкая.

Космос. Архивное фото
© NASA
День космонавтики: 30 запусков в год и планы по освоению Луны
"У нас мало дат, которые объединяют все наше общество. Таким днем, безусловно, является День космонавтики. Это праздник подлинного героизма и торжества человеческой воли. Нам есть чем гордиться, что помнить. И надо передать эту память потомкам. Сейчас очень длинные новогодние каникулы, чтобы не увеличивать число выходных в году, можно взять один день оттуда", — сказала Гурцкая РИА Новости.

Общественница также подчеркнула, что именно такие герои, как космонавты, а не персонажи комиксов, должны быть главными для детей.

В среду, 12 апреля, в России отмечается День космонавтики, установленный указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 апреля 1962 года в честь первого в мире полета человека в космос, совершенного гражданином Советского Союза Юрием Гагариным на космическом корабле "Восток" 12 апреля 1961 года.

Подробнее о традиции празднования Дня космонавтики читайте в справке РИА Новости >>

Подготовка Юрия Гагарина к историческому старту
Курсант авиационного училища в г. Оренбурге Юрий Гагарин
© РИА Новости
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Свою летную карьеру будущий первый космонавт Земли начал в Чкаловском военно-авиационном училище летчиков имени К.Е. Ворошилова в Оренбурге.
Юрий Гагарин - кандидат в космонавты. Предполетная подготовка
© РИА Новости
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Училище Юрий Гагарин окончил в 1957 году и по собственному выбору был направлен в Заполярье в истребительный авиационный полк Северного флота.
Юрий Гагарин на тренировке
© Фото из архива И.И.Касьяна/Роскосмос
В конце 1959 года Гагарин написал рапорт с просьбой о зачислении его в группу кандидатов в космонавты.
Юрий Гагарин в кабине спортивного самолета в Саратовском аэроклубе готовится к полету
© РИА Новости
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Выдержав множество различных тестов и проверок, Гагарин был признан специальной медицинской комиссией годным для космических полетов.
Летчики Юрий Гагарин и Павел Беляев, члены первого отряда космонавтов, на парашютной подготовке
© РИА Новости
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7 марта 1960 года приказом главнокомандующего ВВС Юрий Гагарин был зачислен в группу кандидатов в космонавты, и с 11 марта он приступил к тренировкам. На фото: члены первого отряда космонавтов Юрий Гагарин и Павел Беляев.
Члены первого отряда космонавтов знакомятся с космической техникой
© РИА Новости
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Члены первого отряда космонавтов Андриян Николаев, Валерий Быковский, Герман Титов, Павел Попович и Юрий Гагарин знакомятся с космической техникой.
Первый отряд космонавтов
© Фото: Роскосмос
В первый отряд космонавтов входили девять летчиков Военно-воздушных сил, шесть летчиков авиации противовоздушной обороны и пять летчиков авиации Военно-морского флота. Однако лишь 12 из них побывали в космосе.
Первый отряд космонавтов
© Фото: Роскосмос
На момент зачисления в отряд самому старшему, Павлу Беляеву, было 34 года, а самому младшему, Валентину Бондаренкову — 23 года.
Академик Сергей Королев, основоположник практической космонавтики принимает экзамен по материальной части корабля Восток у кандидата в космонавты Юрия Гагарина
© РИА Новости. Игорь Снегирев
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Академик Сергей Королев принимает экзамен по материальной части корабля "Восток" у кандидата в космонавты Юрия Гагарина.
Юрий Гагарин перед полетом на корабле Восток. 1961 год
© Фото из архива И.И.Касьяна/Роскосмос
8 апреля 1961 года решением Госкомиссии 27-летний Юрий Гагарин был назначен пилотом космического корабля "Восток".
Кадр из фильма Первый рейс к звездам
© РИА Новости
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Решение Госкомиссии о том, что первым в космос полетит Юрий Гагарин, будущим космонавтам сообщили лишь 10 апреля.
Юрий Гагарин в кабине самолета перед полетом в космос
© РИА Новости
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В тот же день Гагарин написал письмо семье, в котором просил родных "не убиваться с горя", если что-то пойдет не так, "ведь жизнь есть жизнь, и никто не гарантирован, что его завтра не задавит машина".
Юрий Гагарин, первый космонавт СССР и его дублер Герман Титов в автобусе едут на стартовую площадку космодрома Байконур 12 апреля 1961 года
© РИА Новости
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Юрий Гагарин и его дублер Герман Титов 12 апреля около 7 утра подъехали на автобусе на стартовую площадку космодрома Байконур.
Летчик-космонавт СССР Юрий Гагарин и Сергей Павлович Королев перед стартом
© РИА Новости
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На стартовой площадке Байконура собралось гораздо больше провожавших, чем предусматривало протокольное расписание. Одним из них был создатель космического корабля "Восток" Сергей Королев, который дал Гагарину последние напутствия перед стартом.
Последние минуты перед стартом корабля Восток-1 с летчиком-космонавтом на борту Юрием Гагариным
© РИА Новости
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Вместе с Гагариным в лифте поднялся конструктор корабля Олег Ивановский, который помог космонавту разместиться в спускаемом аппарате.
Старт ракеты-носителя Восток с кораблём Восток-1, на борту которого летчик-космонавт СССР Юрий Гагарин
© РИА Новости
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12 апреля 1961 года в 09 часов 07 минут утра с космодрома Байконур состоялся запуск ракеты-носителя "Восток" с кораблём "Восток-1", на борту которого находился летчик-космонавт Юрий Гагарин.
Юрий Гагарин, лётчик-космонавт СССР, первый человек в мировой истории, совершивший полёт в космическое пространство на корабле Восток-1 12 апреля 1961 года
© РИА Новости. Игорь Снегирев
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После совершения одного оборота вокруг Земли спускаемый аппарат корабля совершил посадку на территории СССР. На высоте нескольких километров Гагарин катапультировался и приземлился на парашюте в 10 часов 55 минут в Терновском районе Саратовской области. Легендарный полет продолжался 108 минут.
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