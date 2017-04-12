В Общественной палате предложили сделать День космонавтики выходным

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. В Общественной палате (ОП) России предлагают сделать выходным День космонавтики, который отмечается 12 апреля, сообщила РИА Новости член ОП РФ Диана Гурцкая.

"У нас мало дат, которые объединяют все наше общество. Таким днем, безусловно, является День космонавтики. Это праздник подлинного героизма и торжества человеческой воли. Нам есть чем гордиться, что помнить. И надо передать эту память потомкам. Сейчас очень длинные новогодние каникулы, чтобы не увеличивать число выходных в году, можно взять один день оттуда", — сказала Гурцкая РИА Новости.

Общественница также подчеркнула, что именно такие герои, как космонавты, а не персонажи комиксов, должны быть главными для детей.

В среду, 12 апреля, в России отмечается День космонавтики, установленный указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 апреля 1962 года в честь первого в мире полета человека в космос, совершенного гражданином Советского Союза Юрием Гагариным на космическом корабле "Восток" 12 апреля 1961 года.

Подробнее о традиции празднования Дня космонавтики читайте в справке РИА Новости >>