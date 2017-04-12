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День космонавтики в России

03:0312.04.2017
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Селфи Юрия Маленченко во время выхода в открытый космос. Архивное фото
© Фото: Роскосмос/Юрий Маленченко
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12 апреля в России отмечается День космонавтики, установленный указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 апреля 1962 года в честь первого в мире полета человека в космос, совершенного гражданином Советского Союза Юрием Гагариным на космическом корабле "Восток" 12 апреля 1961 года.

Пуском первого в мире космического пилотируемого корабля руководили Сергей Королев, Анатолий Кириллов, Леонид Воскресенский.

Корабль "Восток" с Юрием Гагариным на борту провел в околоземном космическом пространстве 108 минут, выполнив за это время один оборот вокруг планеты. Затем спускаемый аппарат корабля совершил посадку на территории СССР. На высоте нескольких километров от поверхности Земли космонавт катапультировался и приземлился на парашюте в 10 часов 55 минут по московскому времени на пашню у берега Волги вблизи деревни Смеловка Терновского района Саратовской области.

Это историческое событие открыло путь для исследования космического пространства на благо всего человечества. За короткий срок с момента первого полета в космос человек посетил Луну, исследовал многие планеты Солнечной системы. Новые возможности для исследования космического пространства появились в 2000 году, когда Международная космическая станция (МКС), являющаяся совместным международным проектом с участием 15 стран, приняла свой первый экипаж.

Управление полетом станции в круглосуточном режиме осуществляется из двух Центров: российского (в подмосковном городе Королеве) и американского (в Хьюстоне, штат Техас). За время эксплуатации МКС постепенно превратилась в огромную лабораторию на околоземном пространстве.

За годы, прошедшие со дня первого полета Юрия Гагарина, в космосе побывали более 550 человек из почти 40 стран мира.

С инициативой учредить в СССР День космонавтики впервые выступил дублер Юрия Гагарина летчик-космонавт Герман Титов в 1962 году. Он также предложил от имени правительства Советского Союза обратиться в ООН с идеей организации Всемирного дня космонавтики.

© Фото: предоставлено пресс-службой Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи
Юрий Гагарин

Правительство СССР поддержало инициативу, и 9 апреля 1962 года был подписан указ об установлении 12 апреля Дня космонавтики.

В Российской Федерации День космонавтики отмечается в качестве памятной даты согласно Федеральному закону от 13 марта 1995 года "О днях воинской славы и памятных датах России".

В День космонавтики чествуют конструкторов, ученых, инженеров, рабочих, летчиков-космонавтов — всех тех, кто трудится в космической индустрии, кто испытывает космическую технику, дежурит у пультов в Центре управления полетом и в командно-измерительном комплексе, принимает, обрабатывает и хранит научную космическую документацию, поступающую с бортов космических кораблей и орбитальных станций.

7 апреля 2011 года по инициативе России Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 12 апреля Международным днем полета человека в космос по случаю 50-летия первого шага в деле освоения космического пространства, совершенного советским космонавтом Юрием Гагариным. Соавторами этой резолюции стали свыше 60 стран-членов ООН.

ГА ООН выразила глубокую убежденность в общей заинтересованности человечества в содействии исследованию и использованию космического пространства, являющегося достоянием всего человечества, в мирных целях, в расширении масштабов этой деятельности и в продолжении усилий по обеспечению всем государствам возможности пользоваться связанными с этим выгодами.

Во многих странах мира с 2001 года проводится акция-мероприятие "Юрьева ночь" (Yuri's Night), названная так в честь Юрия Гагарина, организатором которой является Консультативный совет космического поколения (Space Generation Advisory Council), имеющий статус постоянного наблюдателя в Комитете ООН по использованию космического пространства в мирных целях. Она посвящена двум событиям: первому полету человека в космос (12 апреля 1961 года, СССР) и первому пилотируемому полету по программе "Спейс шаттл" (12 апреля 1981 года, США).

Цель "Юрьевой ночи" — повысить публичный интерес к исследованию космоса и вдохновить новые поколения на исследование космического пространства.

В 2011 году, в год 50-летия первого полета человека в космос, в "Юрьевой ночи" приняло участие более 100 тысяч человек в 75 странах.

В 2017 году в рамках Yuri's Night пройдут более 180 мероприятий на всех континентах.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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