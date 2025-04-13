День космонавтики: дата праздника в 2026 году, история освоения космоса

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. В России ежегодно отмечается День космонавтики в честь первого в мире полета Юрия Гагарина в космос в 1961 году. Какого числа установлен праздник, когда памятная дата 12 апреля обрела международное признание, история и интересные факты о космосе — материале РИА Новости.

День космонавтики

12 апреля, в день, когда Юрий Гагарин совершил первый в истории человечества космический полет, в России отмечается День космонавтики. В мире эта дата по инициативе Генеральной ассамблеи ООН провозглашена Международным днем полета человека в космос.

Когда отмечают

Федерального закона от 13 марта 1995 года "О днях воинской славы и памятных датах России" и ежегодно отмечается 12 апреля. В Российской Федерации День космонавтики был установлен в качестве памятной даты статьей 1.1и ежегодно отмечается 12 апреля.

История праздника

12 апреля 1961 года на земную орбиту был выведен первый в мире космический корабль‑спутник "Восток" с человеком на борту. За годы, прошедшие с первого полета Юрия Гагарина, в космосе побывали свыше 500 человек более чем из 40 стран мира.

Первый полет в космос

Космический корабль‑спутник "Восток" с человеком на борту был выведен на земную орбиту 12 апреля 1961 года. Пуском первого в мире космического пилотируемого корабля руководили Сергей Королев, Анатолий Кириллов, Леонид Воскресенский.

Пилотом‑космонавтом корабля стал гражданин СССР, летчик, майор Юрий Гагарин. Старт космической многоступенчатой ракеты прошел успешно, после набора скорости и отделения от последней ступени ракеты‑носителя корабль начал свободный полет по орбите вокруг Земли.

После облета земного шара, через 108 минут с момента старта, была включена тормозная двигательная установка и космический корабль‑спутник начал снижаться с орбиты для приземления. В 10 часов 55 мин по московскому времени космонавт приземлился в заданном районе на пашню у берега Волги вблизи деревни Смеловка Терновского района Саратовской области.

Когда праздник стал международным

С инициативой учредить День космонавтики в Советском Союзе выступил дублер Юрия Гагарина во время первого космического полета человека — летчик‑космонавт Герман Титов. Он также предложил от имени правительства СССР обратиться в ООН с идеей организации Всемирного дня космонавтики.

В ноябре 1968 года на 61‑й Генеральной конференции Международной авиационной федерации было принято решение отмечать 12 апреля Всемирный день авиации и космонавтики. Празднование этого дня было подтверждено решением совета Международной авиационной федерации, принятым 30 апреля 1969 года по представлению Федерации авиационного спорта СССР.

7 апреля 2011 года по инициативе России Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 12 апреля Международным днем полета человека в космос по случаю 50‑летия первого шага в деле освоения космического пространства, совершенного советским космонавтом Юрием Гагариным. Соавторами этой резолюции стали свыше 60 стран‑членов ООН.

Как отмечают

В День космонавтики и накануне праздника во всех регионах России проходят тематические мероприятия: экскурсии, конкурсы детского творчества, выставки, фестивали, концерты, акции, флешмобы. Накануне праздника в образовательных учреждениях традиционно проходят тематические классные часы. Особое значение имеют рассказы действующих и бывших космонавтов, которые делятся своим уникальным опытом путешествия в космос.

Мероприятия в честь дня космонавтики

Разнообразные мероприятия в честь праздника позволят гражданам разных возрастов и интересов стать чуть ближе к космосу. Среди основных событий, посвященных Дню космонавтики, особое место занимают:

торжественное возложение цветов к мемориалам Юрия Гагарина в Москве и других городах России;

праздничный концерт в Государственном Кремлевском дворце;

открытые лекции и мастер-классы от специалистов Роскосмоса;

Всероссийский творческий конкурс детского рисунка “Космос глазами детей”;

Всероссийский космический диктант;

тематические выставки в музеях космонавтики.

В 2011 году в честь 50-летия полета Юрия Гагарина в РФ проводился Год российской космонавтики и были учреждены премии правительства РФ им. Ю. А. Гагарина в области космической деятельности по шести направлениям.

2016 год по случаю 55-летия полета первого космонавта Роскосмосом был объявлен Годом Юрия Гагарина. Был запущен арт-проект "Мы верим в космос" с информацией об интересных событиях и фактах истории его освоения.

В 2020 году в связи с пандемией коронавируса Московский Музей космонавтики организовал виртуальный проект #НеВыходиИзКосмоса и запустил экскурсии, выставки, лекции, игры, викторины, а также встречи с космонавтами, которые можно было смотреть из дома на страницах музея в соцсетях.

В 2021 году центральной площадкой празднования 60-летия полета Юрия Гагарина стал Музей космонавтики в Москве. Главное место среди экспонатов занял подлинный спускаемый аппарат корабля "Восток", на котором Гагарин совершил свой исторический полет.

Поздравления

В этот день чествуют не только бывших и действующих космонавтов, но и отдают дань заслугам всех, кто посвятил жизнь изучению космоса и причастен к освоению космического пространства — ученым, инженерам, конструкторам, испытателям и другим специалистам, которые сделали возможным этот прорыв человека за пределы Земли.

Интересные факты

Космос и сегодня остается источником удивительных открытий. Космонавты отмечают, что у него есть свой специфический запах. После Юрия Гагарина, 6 августа 1961 года стартовал космический корабль "Восток‑2" с космонавтом Германом Титовым на борту. Его полет продолжался более суток. 11 и 12 августа 1962 года на кораблях "Восток‑3" и "Восток‑4" стартовали Андриян Николаев и Павел Попович, а 16 июня 1963 года - первая женщина‑космонавт Валентина Терешкова.

Следующим шагом в развитии отечественной космонавтики стало создание в 1964 году многоместного корабля "Восход". Экипаж этого корабля размещался в спускаемом аппарате без скафандров.

18 марта 1965 года был дан старт кораблю "Восход‑2", в конструкции которого были сделаны доработки, связанные с выходом космонавта в открытый космос, в частности, созданы складывающиеся шлюзовая камера и система шлюзования. В этом полете космонавт Алексей Леонов впервые в мире вышел в открытый космос. Время его пребывания за бортом составило 12 минут.

В январе 1969 года во время полета кораблей "Союз‑4" и "Союз‑5" была впервые создана экспериментальная орбитальная станция, ставшая важным шагом к появлению долговременных космических экспедиций. Программа полета включала автоматическое сближение двух кораблей, ручное причаливание и стыковку, выход в космос и переход космонавтов Алексея Елисеева и Евгения Хрунова в "Союз‑4" с последующим спуском в этом корабле.

21 июля 1969 года человек в первый раз ступил на поверхность Луны. Этим человеком стал Нил Армстронг - командир американского корабля "Аполлон‑11".

© NASA / AP/Neil Armstrong Астронавты космического корабля Аполлон 11 на поверхности Луны

19 апреля 1971 года первая многоцелевая станция "Салют" была выведена на околоземную орбиту. 23 апреля 1971 года к "Салюту" был направлен космический корабль "Союз‑10" с экипажем.

В 1975 году совместный экспериментальный полет кораблей "Союз" и "Аполлон" положил начало развитию международного сотрудничества в области исследования и использования космического пространства в мирных целях.

В феврале 1986 года выведен на орбиту базовый блок орбитального комплекса "Мир". В ходе эксплуатации комплекса была отработана технология медико‑биологического обеспечения длительных полетов человека в космосе и установлены абсолютные мировые рекорды продолжительности непрерывного пребывания человека в условиях космического полета: Владимир Титов и Муса Манаров - 366 суток, Валерий Поляков - 438 суток. Самые длительные полеты среди женщин совершили Елена Кондакова в 1994‑1995 годы (169 суток) и Шеннон Люсид (США) в марте‑сентябре 1996 года -188 суток.

На "Мире" был осуществлен огромный объем экспериментов и исследований во всех традиционных направлениях пилотируемой космонавтики, реализовано несколько крупных международных программ. Всего на станции "Мир" побывало 104 человека из 12 стран, в том числе: США, Франции, Германии, Сирии, Японии, Великобритании, Австрии, Канады.

Длительность непрерывного пребывания космонавтов на борту станции "Мир" составила 3641 день. Станция "Мир" была сведена с орбиты и затоплена в Тихом океане 23 марта 2001 года.

В ноябре 1998 года запуском модуля функционально‑грузового блока "Заря", созданного в Государственном космическом научно‑производственном центре имени М.В Хруничева, началось создание на околоземной орбите Международной космической станции (МКС). 2 ноября 2000 года на корабле "Союз ТМ‑31" на МКС прибыл экипаж первой основной экспедиции под командованием Уилльяма Шеперда (США). С этого дня МКС стала постоянно обитаемой станцией. На ее борту, сменяя друг друга, по нескольку месяцев стали работать экипажи основных экспедиций, в состав которых входили российские космонавты и американские астронавты.

28 декабря 2012 года была утверждена государственная программа по развитию космической деятельности России на 2013‑2020 годы, которая предполагала рост доли ракетно‑космической промышленности страны на мировом рынке до 14% к 2015 году, а также строительство нового отечественного космодрома "Восточный" в Амурской области. Ответственным исполнителем государственной программы выступало Федеральное космическое агентство (Роскосмос).

В феврале 2013 года американец итальянского происхождения, главный управляющий инвестиционной компании Wilshire Associates Деннис Тито (Dennis Tito), ставший в 2001 году первым космическим туристом на борту МКС, заявил о создании организации Inspiration Mars Foundation, в планах которой стоит организация "исторического путешествия на Марс и обратно".