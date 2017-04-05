Тысячи венгров протестовали против закрытия университета Сороса в Будапеште

Участники акции потребовали от президента страны не подписывать новый закон об образовании, который позволит закрыть Центрально-Европейский университет (CEU), принадлежащий фонду американского миллиардера Джорджа Сороса.

Соответствующие поправки к закону ранее принял венгерский парламент "из соображений национальной безопасности": речь идет об ужесточении требований к вузам, имеющим аккредитацию за пределами ЕС.

Как сообщили СМИ, зампред правящей партии Венгрии "Фидес" Силард Немет заявил, что Будапешт будет "использовать все имеющиеся в его распоряжении инструменты", чтобы "выдворить" из Венгрии связанные с миллиардером неправительственные организации, которые "получают деньги за то, что служат интересам глобального капитализма и поддерживают главенство принципов политкорректности над интересами национальных правительств". В свою очередь представитель департамента премьер-министра Венгрии Янош Лазар заявил, что власти не будут ликвидировать финансируемые Соросом организации, но ужесточат требования к ним.

Фонды американского миллиардера Джорджа Сороса ранее неоднократно обвинялись в организации смены власти в ряде государств. Сам финансист не отрицает, что его деньги помогли, в частности, провести первую "оранжевую революцию" на Украине в 2004 году и "евромайдан". Нынешний украинский президент Порошенко вручил Соросу орден Свободы "за личные заслуги в укреплении международного авторитета украинского государства".