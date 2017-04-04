Парламент Венгрии одобрил проект, который может закрыть университет Сороса

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Венгерский парламент во вторник одобрил поправки к закону об образовании, которые позволят закрыть Центрально-Европейский университет, принадлежащий фонду американского миллиардера Джорджа Сороса.

В пользу законопроекта высказались 123 парламентария, против выступили 38, пишет агентство Рейтер. При этом 38 депутатов в голосовании не участвовали. Как отмечает агентство, в какой-то момент голосование было прервано гудящим звуком, который раздался из мегафона в руках одного из депутатов. Таким образом депутат решил выразить свое несогласие с новым законопроектом.

Реакция Центрально-Европейского университета (CEU) не заставила долго себя ждать.

"Сегодня парламент Венгрии принял поправки к венгерскому национальному законодательству о высшем образовании. CEU неизменно выступает против любого закона, который создает риск для академических свобод не только CEU, но и других венгерских исследовательских и академических учреждений", — говорится в сообщении на странице университета в Facebook.

Отмечается, что CEU намерен оспорить конституционность данного законопроекта и бороться с ним всеми законными средствами. В тексте сообщения подчеркивается, что CEU не удастся запугать и университет продолжит свою деятельность. "Эта битва не окончена!", — гласит текст.

В минувшее воскресенье в Будапеште несколько тысяч человек вышли на демонстрацию в центре венгерской столицы в поддержку университета, принадлежащего фонду Сороса.

Как ранее сообщали СМИ, зампред правящей партии Венгрии "Фидес" Силард Немет заявил, что Будапешт будет "использовать все имеющиеся в его распоряжении инструменты", чтобы "выдворить" из Венгрии связанные с миллиардером неправительственные организации, которые "получают деньги за то, что служат интересам глобального капитализма и поддерживают главенство принципов политкорректности над интересами национальных правительств". В свою очередь представитель департамента премьер-министра Венгрии Янош Лазар заявил, что власти не будут ликвидировать финансируемые Соросом организации, но ужесточат требования к ним.

Фонды американского миллиардера Джорджа Сороса ранее неоднократно обвинялись в организации смены власти в ряде государств. Сам финансист не отрицает, что его деньги помогли, в частности, провести первую "оранжевую революцию" на Украине в 2004 году и "евромайдан". Нынешний украинский президент Порошенко вручил Соросу орден Свободы "за личные заслуги в укреплении международного авторитета украинского государства".