Орбан в поход собрался: Венгрия намерена остановить Брюссель и Сороса

Владимир Ардаев, обозреватель РИА Новости

Жители Венгрии в эти дни получают анкеты, озаглавленные "Остановим Брюссель", — их официально рассылают по всем домашним хозяйствам. "Власть спрашивает граждан, как следует ей отнестись к политике ЕС, которая, по ее мнению, угрожает независимости страны", — сообщает "Польское радио".

Опрос проводится в рамках общественной кампании "Народные консультации — 2017". В анкете шесть вопросов, касающихся миграционной и экономической политики Брюсселя — в частности, квот Евросоюза на размещение в европейских странах беженцев с Ближнего Востока и из Северной Африки. Кроме того, там есть вопросы о налогообложении и работе неправительственных организаций.

Старт кампании совпал с протестами, которые прошли в минувшее воскресенье в Будапеште. Несколько тысяч человек вышли на демонстрацию в центре венгерской столицы в поддержку Центрально-Европейского университета, принадлежащего фонду Джорджа Сороса. Это учебное заведение может быть закрыто, если парламент примет новые поправки к закону об образовании.

Мигрантам здесь не рады

"Польское радио" напоминает, что подобный опрос проводился в Венгрии в 2015 году — тогда власть интересовалась мнением граждан о росте миграции и опасности терроризма. Это было связано с обнародованным Брюсселем планом распределения 120 тысяч ближневосточных и африканских беженцев между странами — членами Евросоюза. В руководстве ООН раскритиковали то анкетирование, предостерегая, что оно может привести к усилению ксенофобии в стране.

В октябре 2016-го в Венгрии прошел общенациональный референдум. В ходе его гражданам предлагалось ответить "да" или "нет" на вопрос о том, готовы ли они разрешить Евросоюзу принимать решение о переселении иностранных лиц в Венгрию без согласия Государственного собрания (парламента). Плебисцит провалился — на участки для голосования пришли 50% всех избирателей. В то же время из 40% проголосовавших более 98% сказали "нет". Этот результат премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал "выдающимися" и заявил, что европейским политикам стоит принять их во внимание и "не навязывать Венгрии свою волю".

Венгрия — один из наиболее непримиримых противников миграционной политики Брюсселя, инициированной Германией и Францией. Вместе с другими восточноевропейскими странами — Чехией, Словакией и Польшей — она вошла в так называемую "Вышеградскую четверку", сопротивляющуюся миграционным квотам. Позже к ним присоединилась Румыния, а также де-факто — Австрия. Эти страны перекрыли свои внешние рубежи от потоков беженцев. В частности, Венгрия продолжает укреплять границы с Сербией и Хорватией.

Премьер Виктор Орбан известен своей неоднократной резкой критикой политики Брюсселя. По его словам, мигранты — это "враждебная армия", угрожающая стабильности венгерского государства, в котором теракты не случаются потому, что власти проводят жесткую миграционную политику, высылая из страны 99% незваных гостей.

После провалившегося в прошлом октябре референдума правительство Орбана попыталось внести в конституцию страны ряд поправок, которые позволили бы запретить действие миграционных квот на распределение мигрантов на территории Венгрии, однако законопроект не прошел через парламент. Правящей коалиции тогда не хватило всего двух голосов.

Организуя очередную кампанию опросов граждан, Виктор Орбан и возглавляемая им консервативная партия "Венгерский гражданский союз" (ФИДЕС) надеются заручиться поддержкой общественного мнения в своем противостоянии миграционным инициативам западноевропейских соседей.

Закрыть "Открытое общество"

В анкете "Остановим Брюссель" есть и вопрос о том, одобряют ли венгры деятельность зарубежных неправительственных организаций (НПО), вмешивающихся во внутреннюю политику Венгрии. Мало у кого возникают сомнения, что речь прежде всего идет об НПО, финансируемых фондом "Открытое общество" американского миллиардера Джорджа Сороса, имеющего венгерское происхождение.

В конце 80-х, будучи в оппозиции, партия ФИДЕС получала поддержку от фонда Сороса, а сам Виктор Орбан — стипендию "Открытого общества". Однако за последние семь лет нахождения во власти венгерский премьер радикально изменил свое отношение к деятельности миллиардера — сегодня он называет ее одной из угроз для независимости Венгрии наряду с Европейским союзом.

В Венгрии ныне действуют более 60 НПО, финансируемых Соросом. Правоохранительные органы страны обвиняют их в том, что большинство из них помогает нелегальным мигрантам проникать в Венгрию и получать статус беженцев. В январе венгерские власти заявили о намерении изгнать из страны все НПО, за которыми стоит Джордж Сорос.

В своем ежегодном послании 10 февраля премьер Орбан заявил, что Сорос и ЕС "напали" на Венгрию, намереваясь заполонить ее мигрантами. Кроме того, структуры, получающие деньги от фонда "Открытое общество", по его словам, пытаются тайно влиять на политику страны. В том же послании Виктор Орбан заявил, что Венгрия готова принять жителей западноевропейских государств, спасающихся от "натиска мигрантов".

Под угрозой закрытия оказался один из лучших вузов в Центральной и Восточной Европе — Центрально-Европейский университет (CEU) в Будапеште. Он был основан Джорджем Соросом 26 лет назад и теперь может пасть жертвой противостояния венгерского премьера с американским миллиардером.

© REUTERS/ Bernadett Szabo Протесты на улицах Будапешта в поддержку Центрально-Европейского университета, принадлежащего фонду Джорджа Сороса, в Будапеште. Март 2017 года

Правительство Венгрии "из соображений национальной безопасности" предложило внести ряд поправок к законодательству об образовании: речь идет об ужесточении требований к вузам, имеющим аккредитацию за пределами ЕС. В частности, если законопроект будет принят, то для ведения образовательной деятельности в Венгрии учебному заведению с двойной аккредитацией потребуется международное соглашение, заключенное на межправительственном уровне.

Это полной мерой относится к CEO, который аккредитован не только в Венгрии, но и в США. Его выпускники получают по два диплома — венгерский и американский. В настоящий момент в нем учатся 1800 студентов из 117 стран. Необходимого межправительственного соглашения между этими государствами нет.

Рассмотрение законопроекта, внесенного кабинетом Орбана, Государственное собрание Венгрии намерено начать в понедельник, 3 апреля. Накануне, в воскресенье, в Будапеште прошла демонстрация в защиту университета. В его поддержку выступили посольство США в Венгрии, Государственный департамент США и Венгерская академия наук. Пятниадцать нобелевских лауреатов и более сотни американских ученых в письмах попросили венгерское правительство отозвать законопроект.