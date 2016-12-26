Искренний, веселый, увлеченный – журналист Павел Обухов в сюжетах для РИА Новости

Коллеги вспоминают о нем с большой любовью и теплотой: неугомонный, веселый, увлеченный, искренний и добродушный. Павла запомнили корреспондентом, всегда готовым на любые задания.

"Звони Обухову. Он поедет. В видеоредакции РИА Новостей это кодовое слово для всех выпускающих и шеф-редакторов, когда что-то где-то случается в самое неудобное и неурочное время", — написал в своем посте на Facebook один из его бывших коллег Алексей Звонарев.

Павел Обухов после РИА Новости работал в разное время на телеканалах РЕН ТВ и "Звезда". И у всех коллег о нем складывалось аналогичное мнение.

"Паша ждал, что его заметят. Работал больше, чем кто бы то ни было. На все эфиры – с 8 утра до 23 вечера" – написал журналист, работавший с Павлом на РЕН ТВ.

"Отправьте меня везде!", — эту фразу, характеризующую Обухова, сразу вспомнили о нем коллеги со "Звезды" – последнего места работы журналиста.

"Как только где-то что-то случается, сразу раздается звонок от Паши с фразой "Я готов лететь в командировку", — рассказал заместитель директора дирекции информационного вещания телерадиокомпании "Звезда" Алексей Харьков в эфире радио Sputnik.

"Он был на войне, работал в Донбассе, правда, не от нашего канала. И все время, что продолжается контртеррористическая операция в Сирии, просил, чтобы его отправили туда, в Сирию на передовую, чтобы он делал оттуда репортажи. Он собирался жениться, сделал предложение своей девушке", — рассказал Харьков.

Павел Обухов трагически погиб в авиакатастрофе Ту-154 недалеко от Сочи.

Самолет Ту-154 потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. На борту лайнера находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей СМИ, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка (Доктор Лиза) и двое федеральных чиновников.