Романтик и профессионал. Коллеги по РИА Новости вспоминают Павла Обухова

МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Среди погибших в авиакатастрофе Ту-154 в Сочи был журналист телеканала "Звезда" Павел Обухов. Свою карьеру он начинал в агентстве РИА Новости, сегодня его вспоминают коллеги-журналисты.

Именно РИА Новости стало первым "взрослым" местом работы Павла – сюда он пришел прямо со студенческой скамьи в начале 2011 года. Небольшой опыт у него к тому времени был – еще в юности Паша Обухов попробовал свои силы на кабельном канале "ВКТ" в молодежной программе.

После окончания МГПУ Павел стал искать постоянную работу и вскоре попал в РИА Новости, точнее, в фирму-подрядчика "Аврору", снимающую видео для сайта агентства.

"Хорошо помню, как он пришел – смешной, с горящими глазами. Честно сказал, что мало чего умеет, но хочет и готов учиться", — вспоминает главный редактор "Авроры" Светлана Санникова.

"Помню, как позже Сергей Зимин, наш выпускающий, на разборах полетов говорил: "Паш, ну почему у тебя в Facebook такие прекрасные тексты, а в сюжетах совершенно ужасные?" — добавляет она. Пашу ругали за "канцелярит и несуразные обороты", но он быстро "мотал на ус" и учился. Через несколько месяцев его уже взяли в штат.

Коллеги вспоминают, что Павел сразу обратил на себя внимание своей энергией, яркостью, обезоруживающей улыбкой – в Обухове чувствовалось желание жить, желание чего-то добиваться. Ему прощались многие ошибки, потому что коллеги чувствовали – это от неопытности, наивности, и Павел обязательно наверстает.

"К Паше было приковано внимание, его всегда и везде очень любили. Даже когда ругали, делали это любя. Паша рвался работать", — вспоминает его коллега Карина Салтыкова.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. © РИА Новости Искренний, веселый, увлеченный – журналист Павел Обухов в сюжетах для РИА Новости

По ее словам, Обухов "всегда приходил на летучки с горящими глазами, ему не сиделось, когда мы предлагали новые темы".

"А когда очередь доходила до него, он просто светился и с таким чувством предлагал свои идеи, что даже если они и не были какими-то уникальными все слушали с интересом. "А давайте снимем новый самолет! А давайте поедем на фестиваль огурца или медовухи! А давайте…". Он был какой-то солнечный, легкий, добрый. Такой открытый взгляд и детская улыбка…добрый, веселый человек…", — говорит она.

"Он для себя четко решил стать журналистом и шел к этому. Поначалу – срочные выезды, аварии, ЧП, когда надо было просто взять и поехать. Крики на весь ньюсрум: "Обухов, на выезд!". Он спал на работе в обнимку с телефоном, чтобы быть первым. Потом он рос, возмущался почему ему не дают серьезных материалов. Первые командировки, пробы в серьезных формах. Да, были косяки, были проблемы, но он над ними работал, выносил мозг всем редакторам, звонил в любое время дня и ночи, боролся за каждую строчку своего закадра", — вспоминает Зимин.

"Звони Обухову — он поедет", — в видеоредакции РИА Новости это кодовое слово спасения для всех выпускающих и шеф-редакторов, когда что-то случается в самое неудобное время. Такой наш аналог 911. Можешь пока не знать, как зовут твоих коллег, но вот этот номер, будь добр, запиши прямо сейчас и наклей себе прямо на лоб, — вспоминает его коллега, руководитель службы информации видеоредакции Алексей Звонарев.

По его мнению, уже тогда Обухов отличался здоровыми амбициями, желанием быть замеченным и оцененным по достоинству.

"В два дня или два ночи — по первому звонку из редакции он едет к черту на рога и снимает. Он по полдня стоит на морозе возле всех московских судов, он разгребает десятки ДТП и тушит сотни пожаров, он знает каждый сантиметр Триумфальной площади лучше стоящего там Владимира Маяковского. А потом после 100500 пожара он подходит такой и вываливает: "Слушайте, ну можно я уже каких-нибудь собачек сниму или выставку красивую, м? Ну надоели уже эти пожары и ДТП. Я умею, вы мне только дайте!" Романтик он", — вспоминает Звонарев.

"В одну из командировок мы поехали вместе с Пашей. Меня впечатлило, как дотошно он на своем ноутбуке каждый вечер смотрел сюжеты коллег на интересные ему темы – разбирал интересные планы, "подсматривал" и анализировал ходы и подачи, слушал закадровый текст. Все время пытался понять, что сильного в том или ином сюжете, в чем поучиться у коллег. Чувствовалось, что человек всерьез увлечен телевидением, относится к нему не как к возможности покрасоваться в кадре, а как к серьезной, настоящей профессии", — вспоминает один из его коллег.

Также дотошно Обухов относился к собственным сюжетам – по нескольку раз читал закадр вслух, спрашивал коллег, как звучит та или иная фраза, не стеснялся советоваться, пытался понять и учесть требования редакторов.

После перехода РИА Новости в структуру медиа-группы "Россия сегодня" производство собственной видеопродукции прекратилось, а Павел, как и большинство его коллег по "Авроре", ушел – сначала на РЕН-ТВ, потом на "Звезду". Вскоре у Обухова начались серьезные командировки – в Донбасс, Сирию. Коллеги продолжали поддерживать с ним связь, радовались его успехам и росту.

"Я бы очень хотел еще раз войти в ньюсрум и крикнуть: "Обухов, где закадр, дедлайн через 20 минут!". До сих пор кажется, что это не по-настоящему. Что все это какой-то странный монтаж, что сейчас пройдет непрямая склейка и все будет хорошо", — говорит Зимин.