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Общество

Романтик и профессионал. Коллеги по РИА Новости вспоминают Павла Обухова

Тема:
Главное за 26 декабря 2016 года (9)
17:2326.12.2016
(обновлено: 18:30 26.12.2016)
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Журналист телеканала Звезда Павел Обухов, погибший при крушении самолёта Ту-154 в Сочи. Архивное фото
© РИА Новости. Максим Блинов
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МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Среди погибших в авиакатастрофе Ту-154 в Сочи был журналист телеканала "Звезда" Павел Обухов. Свою карьеру он начинал в агентстве РИА Новости, сегодня его вспоминают коллеги-журналисты.

Цветы в память о погибших в крушении самолета Ту-154 Минобороны РФ
© РИА Новости. Максим Блинов
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На "Звезде" рассказали о командировке журналистов, находившихся на Ту-154

Именно РИА Новости стало первым "взрослым" местом работы Павла – сюда он пришел прямо со студенческой скамьи в начале 2011 года. Небольшой опыт у него к тому времени был – еще в юности Паша Обухов попробовал свои силы на кабельном канале "ВКТ" в молодежной программе.

После окончания МГПУ Павел стал искать постоянную работу и вскоре попал в РИА Новости, точнее, в фирму-подрядчика "Аврору", снимающую видео для сайта агентства.

"Хорошо помню, как он пришел – смешной, с горящими глазами. Честно сказал, что мало чего умеет, но хочет и готов учиться", — вспоминает главный редактор "Авроры" Светлана Санникова.

"Помню, как позже Сергей Зимин, наш выпускающий, на разборах полетов говорил: "Паш, ну почему у тебя в Facebook такие прекрасные тексты, а в сюжетах совершенно ужасные?" — добавляет она. Пашу ругали за "канцелярит и несуразные обороты", но он быстро "мотал на ус" и учился. Через несколько месяцев его уже взяли в штат.

Цветы в память о погибших в крушении самолета Ту-154 Минобороны РФ у здания ансамбля им. А.В. Александрова
© РИА Новости. Виталий Белоусов
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Президент объявил понедельник днем траура по погибшим в крушении Ту-154
Коллеги вспоминают, что Павел сразу обратил на себя внимание своей энергией, яркостью, обезоруживающей улыбкой – в Обухове чувствовалось желание жить, желание чего-то добиваться. Ему прощались многие ошибки, потому что коллеги чувствовали – это от неопытности, наивности, и Павел обязательно наверстает.

"К Паше было приковано внимание, его всегда и везде очень любили. Даже когда ругали, делали это любя. Паша рвался работать", — вспоминает его коллега Карина Салтыкова.

© РИА Новости
Искренний, веселый, увлеченный – журналист Павел Обухов в сюжетах для РИА Новости

По ее словам, Обухов "всегда приходил на летучки с горящими глазами, ему не сиделось, когда мы предлагали новые темы".

"А когда очередь доходила до него, он просто светился и с таким чувством предлагал свои идеи, что даже если они и не были какими-то уникальными все слушали с интересом. "А давайте снимем новый самолет! А давайте поедем на фестиваль огурца или медовухи! А давайте…". Он был какой-то солнечный, легкий, добрый. Такой открытый взгляд и детская улыбка…добрый, веселый человек…", — говорит она.

"Он для себя четко решил стать журналистом и шел к этому. Поначалу – срочные выезды, аварии, ЧП, когда надо было просто взять и поехать. Крики на весь ньюсрум: "Обухов, на выезд!". Он спал на работе в обнимку с телефоном, чтобы быть первым. Потом он рос, возмущался почему ему не дают серьезных материалов. Первые командировки, пробы в серьезных формах. Да, были косяки, были проблемы, но он над ними работал, выносил мозг всем редакторам, звонил в любое время дня и ночи, боролся за каждую строчку своего закадра", — вспоминает Зимин.

Свечи памяти погибших при крушении Ту-154 в Сочи
Горожане на акции памяти в Сочи, где самолет Минобороны РФ Ту-154 потерпел крушение у побережья Черного моря
© РИА Новости. Нина Зотина
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Жители Сочи накануне вечером принесли цветы к Южному молу морского порта и зажгли свечи в память о погибших при крушении самолета Ту-154 в акватории Черного моря.
Свечи и цветы на акции памяти в Сочи, где самолет Минобороны РФ Ту-154 потерпел крушение у побережья Черного моря
© РИА Новости. Нина Зотина
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Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. По данным ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира.
Женщина на акции памяти в Сочи, где самолет Минобороны РФ Ту-154 потерпел крушение у побережья Черного моря
© РИА Новости. Нина Зотина
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В понедельник в 9 утра в аэропорту Сочи прошёл молебен о погибших в авиакатастрофе Ту-154.
Мужчина на акции памяти в Сочи, где самолет Минобороны РФ Ту-154 потерпел крушение у побережья Черного моря
© РИА Новости. Нина Зотина
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В Сочи спустили траурные венки на воду в знак солидарности с родственниками погибших.
Горожане на акции памяти в Сочи, где самолет Минобороны РФ Ту-154 потерпел крушение у побережья Черного моря
© РИА Новости. Нина Зотина
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Акция памяти погибших при крушении самолета Ту-154 в акватории Черного моря в Сочи.
Свечи на акции памяти в Сочи, где самолет Минобороны РФ Ту-154 потерпел крушение у побережья Черного моря
© РИА Новости. Нина Зотина
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Заупокойные богослужения по жертвам крушения самолета минобороны Ту-154 пройдут в понедельник во всех храмах Русской православной церкви.
Горожане на акции памяти в Сочи, где самолет Минобороны РФ Ту-154 потерпел крушение у побережья Черного моря
© РИА Новости. Нина Зотина
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Акция памяти погибших при крушении самолета Ту-154 в акватории Черного моря в Сочи.
Свечи и цветы на акции памяти в Сочи, где самолет Минобороны РФ Ту-154 потерпел крушение у побережья Черного моря
© РИА Новости. Нина Зотина
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Понедельник, 26 декабря, объявлен в России днем траура по погибшим в авиакатастрофе.
Горожане на акции памяти в Сочи, где самолет Минобороны РФ Ту-154 потерпел крушение у побережья Черного моря
© РИА Новости. Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Акция памяти погибших при крушении самолета Ту-154 в акватории Черного моря в Сочи.
Свечи на акции памяти в Сочи, где самолет Минобороны РФ Ту-154 потерпел крушение у побережья Черного моря
© РИА Новости. Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Акция памяти погибших при крушении самолета Ту-154 в акватории Черного моря в Сочи.
Женщина на акции памяти в Сочи, где самолет Минобороны РФ Ту-154 потерпел крушение у побережья Черного моря
© РИА Новости. Нина Зотина
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Акция памяти погибших при крушении самолета Ту-154 в акватории Черного моря в Сочи.
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"Звони Обухову — он поедет", — в видеоредакции РИА Новости это кодовое слово спасения для всех выпускающих и шеф-редакторов, когда что-то случается в самое неудобное время. Такой наш аналог 911. Можешь пока не знать, как зовут твоих коллег, но вот этот номер, будь добр, запиши прямо сейчас и наклей себе прямо на лоб, — вспоминает его коллега, руководитель службы информации видеоредакции Алексей Звонарев.

По его мнению, уже тогда Обухов отличался здоровыми амбициями, желанием быть замеченным и оцененным по достоинству.

© Ruptly
Портреты погибших, свечи и цветы – люди почтили память жертв крушения Ту-154

"В два дня или два ночи — по первому звонку из редакции он едет к черту на рога и снимает. Он по полдня стоит на морозе возле всех московских судов, он разгребает десятки ДТП и тушит сотни пожаров, он знает каждый сантиметр Триумфальной площади лучше стоящего там Владимира Маяковского. А потом после 100500 пожара он подходит такой и вываливает: "Слушайте, ну можно я уже каких-нибудь собачек сниму или выставку красивую, м? Ну надоели уже эти пожары и ДТП. Я умею, вы мне только дайте!" Романтик он", — вспоминает Звонарев.

Поисково-спасательные работы у побережья Черного моря, где потерпел крушение самолет Минобороны РФ Ту-154
© РИА Новости. МЧС РФ
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Политолог о погибших в Ту-154: они жертвовали собой ради помощи другим
"В одну из командировок мы поехали вместе с Пашей. Меня впечатлило, как дотошно он на своем ноутбуке каждый вечер смотрел сюжеты коллег на интересные ему темы – разбирал интересные планы, "подсматривал" и анализировал ходы и подачи, слушал закадровый текст. Все время пытался понять, что сильного в том или ином сюжете, в чем поучиться у коллег. Чувствовалось, что человек всерьез увлечен телевидением, относится к нему не как к возможности покрасоваться в кадре, а как к серьезной, настоящей профессии", — вспоминает один из его коллег.

© Инфографика
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Крушение самолета Ту-154 в Сочи

Цветы, возложенные у телевизионного центра Останкино к фотографиям журналистов, погибших при крушении самолета Минобороны РФ Ту-154
© РИА Новости. Максим Блинов
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Люди несут цветы к "Останкино" в память о журналистах, разбившихся в Ту-154
Также дотошно Обухов относился к собственным сюжетам – по нескольку раз читал закадр вслух, спрашивал коллег, как звучит та или иная фраза, не стеснялся советоваться, пытался понять и учесть требования редакторов.

После перехода РИА Новости в структуру медиа-группы "Россия сегодня" производство собственной видеопродукции прекратилось, а Павел, как и большинство его коллег по "Авроре", ушел – сначала на РЕН-ТВ, потом на "Звезду". Вскоре у Обухова начались серьезные командировки – в Донбасс, Сирию. Коллеги продолжали поддерживать с ним связь, радовались его успехам и росту.

"Я бы очень хотел еще раз войти в ньюсрум и крикнуть: "Обухов, где закадр, дедлайн через 20 минут!". До сих пор кажется, что это не по-настоящему. Что все это какой-то странный монтаж, что сейчас пройдет непрямая склейка и все будет хорошо", — говорит Зимин.

© РИА Новости. Виталий Подвицкий
Памяти погибших
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