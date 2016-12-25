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Общество

"Звезда" рассказала о командировке журналистов, находившихся на Ту-154

Тема:
Крушение самолета Ту-154 Минобороны (186)
15:3225.12.2016
(обновлено: 15:41 25.12.2016)
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Цветы в память о погибших в крушении самолета Ту-154 Минобороны РФ
© РИА Новости. Максим Блинов
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МОСКВА, 25 декабря – РИА Новости. Корреспондент телеканала "Звезда" Павел Обухов, погибший в авиакатастрофе Ту-154 недалеко от Сочи, сделал предложение девушке и собирался жениться, а у оператора Александра Суранова остались жена и маленький сын; они отправлялись в командировку, которая "не предвещала ничего серьезного", рассказал заместитель директора дирекции информационного вещания телерадиокомпании "Звезда" Алексей Харьков в эфире радио Sputnik.

Авиадиспетчер. Архивное фото
© Fotolia/ xy
Телеканал "Звезда" назвал имена журналистов, находившихся на упавшем Ту-154
В воскресенье утром с радаров пропал самолет Ту-154. Позже стало известно, что самолет рухнул в Черное море. В числе прочих на борту находились 9 представителей российских СМИ. Первый канал, НТВ и "Звезда" подтвердили, что их сотрудники были на борту.

"Корреспондент Павел Обухов на "Звезде" работает два года, за это время побывал в различных командировках, всегда вызывался ехать туда, где задание было самое сложное, куда было лететь дальше всего — это всегда был Паша. Как только где-то что-то случается, сразу раздается звонок от Паши с фразой "Я готов лететь в командировку". Он был на войне, работал в Донбассе, правда, не от нашего канала. И все время, что продолжается контртеррористическая операция в Сирии, просил, чтобы его отправили туда, в Сирию на передовую, чтобы он делал оттуда репортажи. Он собирался жениться, сделал предложение своей девушке", — рассказал Харьков.

© Пресс-служба телеканала "Звезда"
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Журналист телеканала "Звезда" Павел Обухов, погибший при крушении самолёта Ту-154 в Сочи

Александр Суранов, отметил представитель телеканала, "наш оператор, опытный товарищ, который работал на нескольких федеральных каналах, коллеги говорят сейчас про него добрые слова".

"Неоднократно был в командировках на войне, неоднократно попадал в трудные ситуации, всегда выходил из них, проявляя высочайший профессионализм", — отметил он, добавив, что у погибшего остался сын.

© Пресс-служба телеканала "Звезда"
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Журналист телеканала "Звезда" Александр Суранов, погибший при крушении самолёта Ту-154 в Сочи

Самолеты на взлетно-посадочной полосе аэропорта Домодедово. Архивное фото
© РИА Новости. Виталий Белоусов
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Крупнейшие авиакатастрофы в России в 2001-2016 годах
На сайте телеканала "Звезда" в свою очередь отмечается, что у Суранова остались жена и маленький сын.

"Валера Ржевский работает у нас недавно, совсем молодой парень. Быстро стал членом нашей команды, и ребята работали довольно слаженным коллективом, не раз ездили вместе. В общем, это должна была быть несложная предновогодняя командировка, которая не предвещала ничего не то, чтобы печального, а в принципе серьезного", — сказал Харьков.

Ржевскому был всего 21 год.

© Пресс-служба телеканала "Звезда"
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Журналист телеканала "Звезда" Валерий Ржевский, погибший при крушении самолёта Ту-154 в Сочи

"Павла Обухова, Александра Суранова и Валерия Ржевского в редакции знает каждый. Паша, Саша и Валера — молодые ребята, большие профессионалы. Вместе отработали не одну съемку. Поверить в случившееся сейчас не может никто. Сдержать слезы сложно. Каждый, кто знал ребят, сейчас вспоминают и рабочие моменты, и закадровые – из жизни", — говорится в сообщении канала.

Все новости о крушении самолета Ту-154 Минобороны России читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>

© РИА Новости. Максим Блинов
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Цветы, возложенные у телевизионного центра "Останкино" к фотографиям журналистов, погибших при крушении самолета Минобороны РФ Ту-154
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