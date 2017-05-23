Момент взрыва и первые минуты после теракта на "Манчестер Арене"

На кадрах, снятых очевидцами, видно, как после громкого хлопка люди спешат покинуть стадион "Манчестер Арена", где проходил концерт американской певицы Арианы Гранде.

Мощный взрыв прогремел на стадионе "Манчестер Арена" в понедельник вечером. В результате теракта погибли по меньшей мере 22 человека, еще 59 были госпитализированы. По данным полиции, среди погибших в результате взрыва на стадионе были дети.

Власти признали случившееся на стадионе "Манчестер Арена" терактом, ответственности за него за себя пока никто не взял.