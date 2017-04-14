Оперативники исследовали место взрыва неизвестного предмета в руках у петербуржца

Инцидент произошел накануне вечером. По сообщениям очевидцев, неизвестный предмет взорвался в руках у молодого человека когда тот проходил мимо библиотеки. Чтобы выяснить подробности случившегося, следователи просматривают камеры видеонаблюдения.

"Около 18:50 в руках подростка 1999 года рождения взорвался неустановленный предмет. Пострадавший доставлен в реанимацию ДГБ №2. Угрозы жизни нет", — сообщила вице-губернатор Санкт-Петербурга Анна Митянина.

В результате ЧП молодой человек получил травматическую ампутацию кисти.

На месте происшествия работают оперативники и сотрудники правоохранительных органов, уже возбуждено уголовное дело, правда, без уточнения, по какой статье.