В Петербурге завели дело после после ранения подростка при взрыве

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту травмирования подростка при взрыве неустановленного предмета в Санкт-Петербурге, сообщается на сайте городского главка СК.

Ранее в пресс-службе городского главка МВД РИА Новости сообщили, что подросток был госпитализирован после взрыва у него неустановленного устройства в Василеостровском районе города Санкт-Петербурга.

"По факту травмирования подростка в результате взрыва самодельного взрывного устройства следственными органами ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело", — говорится в сообщении.

Следователи не уточнили, по какой статье было возбуждено дело.

На место происшествия выехали следователи и следователи-криминалисты следственного управления. Опрашиваются очевидцы, изучаются записи с камер наблюдения, назначены экспертизы.