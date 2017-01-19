Спасатели пытаются добраться до места схода лавины на отель в Италии

О сходе лавины на здание отеля на территории лыжного курорта сообщили два постояльца, которых удалось спасти.

"Были спасены два человека — именно они подали сигнал о помощи. Есть раненые, но еще неизвестно, сколько человек пропали без вести или даже погибли", — сообщил глава провинции Пескара Антонио Ди Марко.

Сейчас на месте происшествия работают спасатели. Телефоны постояльцев и сотрудников гостиницы не отвечают.

Как сообщает агентство Ruptly со ссылкой на местных жителей, во время снежного обвала частично обрушилась крыша отеля, где, предположительно, находятся 20 туристов и 7 сотрудников гостиницы.

Накануне в итальянских областях Лацио, Абруццо и Марке были зарегистрированы четыре сильных подземных толчка магнитудой 5,1-5,4, ощущавшиеся в исторической части Рима, более чем в ста километрах от эпицентра землетрясения. Ликвидация последствий стихийного бедствия осложняется холодной погодой и обильными снегопадами.