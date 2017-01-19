Спасатели сообщают о большом числе жертв лавины, накрывшей отель в Италии

РИМ, 19 янв — РИА Новости, Наталия Шмакова. Из-под снега в горах Гран-Сассо в центральной итальянской области Абруццо извлечены двое постояльцев отеля, попавшего под лавину. У спасателей есть опасения, что в заваленной гостинице много погибших, передает телеканал RaiNews24.

​ЧП произошло в среду вечером. Снежная лавина, спровоцированная, вероятно, сильным землетрясением в центральной Италии, полностью накрыла отель Rigopiano di Farindola, в котором могли находиться более 20 туристов и гостиничный персонал. Сигнал бедствия успели подать два постояльца, при этом телефоны остальных не отвечали.

Из-за сложных метеоусловий спасатели в течение нескольких часов пытались добраться до отеля. Первая группа прибыла на место только примерно в 4.30 (6.30 мск).

"Были спасены два человека — именно они подали сигнал о помощи. Есть раненые, но еще неизвестно, сколько человек пропали без вести или даже погибли", — написал на своей странице в социальной сети Facebook глава провинции Пескара Антонио Ди Марко.

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