Жители деревни в Шри-Ланке поймали и связали пятиметрового крокодила

Около двух часов понадобилось жителям деревни для того, чтобы с помощью веревок обездвижить пятиметрового крокодила. Ему связали пасть и крепко примотали конечности к туловищу, а затем на носилках вынесли из зарослей травы, чтобы передать в руки специалистов по охране дикой природы.

Как сообщает агентство Ruptly, причиной, по которой крокодил оказался на суше, могли стать недавние наводнения, вызванные проливными дождями на Шри-Ланке.

Ранее в интернете был опубликован снятый австралийскими рыбаками видеоролик, обнаружившими отдыхающего на берегу гигантского крокодила. Заметив приблизившуюся лодку, животное стремительно бросилось в воду и только благодаря тому, что у рыбаков была лодка с мотором, им удалось вовремя уплыть от хищника.