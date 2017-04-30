Парад морских великанов: фестиваль ледоколов проходит в Санкт-Петербурге

Двухдневный фестиваль проходит в Санкт-Петербурге уже в четвертый раз.

В этом году главным кораблем мероприятия стал ледокол "Мурманск", который способен не только выполнять спасательные операции, но и перевозить грузы, буксировать плавсредства и проводить караваны во льдах.

Первый день фестиваля был посвящен ледокольному флоту и северным морям, второй день — Санкт-Петербургу.

Все мероприятия проходят на Английской набережной и набережной лейтенанта Шмидта.

В течение всего фестиваля петербуржцы смогут подняться на ледоколы и осмотреть их, а в завершающий день мероприятия запланирован вальс буксиров в акватории Большой Невы.