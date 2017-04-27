Кадры задержания боевиков террористической организации в Калининграде

Обнародовано видео задержания боевиков террористической организации "Исламский джихад – джамаат моджахедов"* в Калининграде.

Ранее сообщалось, что оперативники регионального управления ФСБ совместно с УМВД России и управлением Росгвардии по Калининградской области в ходе спецоперации задержали 12 выходцев из республик Средней Азии, являющихся членами ячейки террористической организации, и возможно, причастных к вербовочной деятельности.

В пресс-службе УФСБ по региону также сообщили, что боевики не оказывали сопротивления при задержании. Спецоперация была проведена в ночь на вторник в центральной части Калининграда.



*Террористическая группировка, запрещенная в России