Боевики не сопротивлялись при задержании в Калининграде, сообщили в ФСБ

КАЛИНИНГРАД, 27 апр — РИА Новости. Задержанные в Калининграде 12 выходцев из Азии, входящих в группировку террористической организации "Исламский джихад — джамаат моджахедов"*, не оказывали сопротивления при задержании, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСБ по региону.
"Все подробности пребывания этих людей на территории Калининградской области выясняются. Пока можно добавить, что задержание произошло в ночь на вторник в центральной части Калининграда, сопротивления при задержании оперативникам оказано не было", — сообщили в ведомстве.
Сообщалось также, что оперативники задержали лидера ячейки, который разыскивался правоохранительными органами Узбекистана за совершение преступления экстремистской направленности. По данным правоохранительных органов, задержанный вербовал жителей Калининградской области, в том числе выходцев из Центральной Азии, в интересах террористической организации.
В настоящее время злоумышленник дает признательные показания, в том числе об участии своих родственников в деятельности международных террористических организаций. Кроме того, установлены связи лидера ячейки, проводится проверка на предмет их причастности к незаконным вооруженным формированиям, действующим на территории Сирии. В ближайшее время планируется выдворить задержанных иностранцев в страну, из которой они прибыли, где они будут привлечены к уголовной ответственности за совершенные преступления террористической направленности.
*террористическая группировка, запрещенная в России