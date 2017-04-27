Боевики не сопротивлялись при задержании в Калининграде, сообщили в ФСБ

КАЛИНИНГРАД, 27 апр — РИА Новости. Задержанные в Калининграде 12 выходцев из Азии, входящих в группировку террористической организации "Исламский джихад — джамаат моджахедов"*, не оказывали сопротивления при задержании, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСБ по региону.

Сообщалось, что оперативники регионального управления ФСБ совместно с УМВД России и управлением Росгвардии по Калининградской области в ходе спецоперации задержали 12 выходцев из республик Средней Азии, являющихся членами ячейки террористической организации "Исламский джихад — джамаат моджахедов", возможно, причастных к вербовочной деятельности в интересах международной террористической организации.

"Все подробности пребывания этих людей на территории Калининградской области выясняются. Пока можно добавить, что задержание произошло в ночь на вторник в центральной части Калининграда, сопротивления при задержании оперативникам оказано не было", — сообщили в ведомстве.

Сообщалось также, что оперативники задержали лидера ячейки, который разыскивался правоохранительными органами Узбекистана за совершение преступления экстремистской направленности. По данным правоохранительных органов, задержанный вербовал жителей Калининградской области, в том числе выходцев из Центральной Азии, в интересах террористической организации.

В настоящее время злоумышленник дает признательные показания, в том числе об участии своих родственников в деятельности международных террористических организаций. Кроме того, установлены связи лидера ячейки, проводится проверка на предмет их причастности к незаконным вооруженным формированиям, действующим на территории Сирии. В ближайшее время планируется выдворить задержанных иностранцев в страну, из которой они прибыли, где они будут привлечены к уголовной ответственности за совершенные преступления террористической направленности.

*террористическая группировка, запрещенная в России