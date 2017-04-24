Экзамен в небе: экипажи МиГ-29 прошли проверку за зимний период обучения

Летчики истребительной авиации Воздушно-космических сил (ВКС) в ходе контрольной проверки отработали перехват воздушных целей и применение авиационных средств поражения на полигоне в Астраханской области.

Пара экипажей МиГ-29СМТ вылетела с аэродрома Приволжский, осуществила обнаружение и условный перехват воздушных целей, а также выполнила пуски неуправляемых ракет и стрельбу из авиационной пушки по мишеням на полигоне, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"Летный состав истребительной авиации Воздушно-космических сил отработал перехват воздушных целей и применение авиационных средств поражения на полигоне в Астраханской области. В рамках контрольной проверки за зимний период обучения пара экипажей МиГ-29СМТ вылетела с аэродрома Приволжский, выполнила обнаружение и условный перехват воздушных целей, а также отработала пуски неуправляемых ракет и стрельбу из авиационной пушки по мишеням на полигоне, имитирующим объекты инфраструктуры, военную технику и аэродром условного противника", — говорится в сообщении.

Кроме того, экипажи выполнили маневры ближнего воздушного боя с отработкой наступательных и оборонительных элементов.

Всего в полетах приняли участие более 10 экипажей МиГ-29СМТ авиацентра Воздушно-космических сил.



