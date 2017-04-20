Истребители ВКС перехватили условного воздушного противника на юге России

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Истребители Воздушно-космических сил России перехватили условного воздушного противника на полигоне в Астраханской области, сообщил в четверг департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"Летный состав истребительной авиации Воздушно-космических сил отработал перехват воздушных целей и применение авиационных средств поражения на полигоне в Астраханской области. В рамках контрольной проверки за зимний период обучения пара экипажей МиГ-29СМТ вылетела с аэродрома Приволжский, выполнила обнаружение и условный перехват воздушных целей, а также отработала пуски неуправляемых ракет и стрельбу из авиационной пушки по мишеням на полигоне, имитирующим объекты инфраструктуры, военную технику и аэродром условного противника", — говорится в сообщении.

Завершились полеты выполнением ближнего маневренного воздушного боя с отработкой наступательных и оборонительных элементов. Всего в полетах приняли участие более десяти экипажей МиГ-29СМТ авиацентра Воздушно-космических сил, отмечается в релизе.